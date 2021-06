Pokémon GO verbessert Pokédex und verschönert das Spiel – So sieht das aus

In Pokémon GO können gerade erste Trainer sowohl einen verbesserten Pokédex, als auch ein neues Wetter-Feature testen. Während ersteres für mehr Ordnung sorgt, macht das zweite das Spiel in erster Linie hübscher.

So funktioniert der neue Pokédex: Die Entwickler von Pokémon GO haben einen Test gestartet, bei dem zufällig ausgewählte Trainer einen verbesserten Pokédex verwenden können. Dieser zeigt nun deutlich mehr Kategorien an als zuvor und gibt euch so die Möglichkeit, einen einfacheren Blick auf bestimmte Arten eurer Pokémon zu werfen.

Das sieht dann beispielsweise so aus:

Links seht ihr neue Pokédex-Kategorien – rechts das Ergebnis, wenn man nach “Crypto” ordnet

Die neuen Kategorien geben euch die Möglichkeit, schnell auf verschiedene Arten von Monster zuzugreifen und so auch zu sehen, welche euch noch fehlen. Das gibt euch die Möglichkeit, gezielt nach bestimmten Pokémon zu suchen, die noch in eurem Pokédex fehlen.

Unter anderem kann man nach Shinys, Cryptos oder Event-Pokémon filtern. Nach aktuellem Stand berichten Trainer im Pokémon-GO-Subreddit aber auch von Kategorien wie “Perfektes Pokémon” (also vier Sterne) oder auch Glücks-Pokémon.

Momentan unterscheiden sich die verfügbaren Kategorien in der Testphase offenbar noch von Trainer zu Trainer – und für manche Spieler ist es noch gar nicht verfügbar. Hier dürfte es in Zukunft aber zu einer breiteren Verteilung kommen.

Doch der verbesserte Pokédex ist nicht das einzige Feature, das grad in den Test geht.

Erste Spieler zeigen Bilder von hübscherem Pokémon GO

Das ändert sich: Niantic hat einen Test gestartet, in dem Spieler ein neues Feature testen dürfen, dass den Himmel detailgetreuer und in Echtzeit wiedergeben soll. Aktuell ist das Feature für Spieler in Australien, Singapur, UK und Mexiko verfügbar.

Im Pokémon-GO-Subreddit teilen schon erste Spieler ein paar Bilder des neuen Features und zeigen, wie Pokémon GO auch für Spieler weltweit demnächst aussehen könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Auf dem Bild ist zu sehen, wie der “reale” Sonnenuntergang sich auch auf dem Ozean widerspiegelt – ein Detailgrad, den das Spiel bisher nicht hatte. Aber auch schlechtes Wetter findet sich nun detailgetreuer im Spiel wieder:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Auf reddit kommt die Optik des neuen Features gut an. Gleichzeitig äußern aber einige Trainer Bedenken, ob das neue Feature die Performance des Spiels beeinflussen könnte – gerade auf etwas älteren Smartphones (via reddit). Ob und wie stark das Spielerlebnis beeinträchtigt wird, dürften aber die ersten Tests in den kommenden Tagen zeigen.

Wann kommen die Features bei uns? Beide Features wurden schon vor einiger Zeit angekündigt. Während der Pokédex auch hier bereits bei einigen Spielern verfügbar ist, heißt es beim Wetter wohl noch ein wenig warten. Ein weltweiter Release ist bislang noch nicht exakt angekündigt. Lediglich der Zeitraum “Spätsommer” wurde für einen allgemeinen Release genannt. Es dürfte also zumindest nicht allzu lange dauern, bis das Feature überall verfügbar ist.

Derweil läuft das Bidiza-Event in Pokémon GO weiter. Und das ist eine richtig gute Möglichkeit, um zu leveln. Hier findet ihr Tipps, wie ihr jetzt richtig viele EP in Pokémon GO sammeln könnt.