Pokémon GO: Deoxys in der Verteidigungsform kehrt zurück – Nutzt diese Konter

In Pokémon GO kehrt Deoxys in der Verteidigungsform in die Raids zurück. Hier findet ihr die richtigen Konter, um Deoxys zu fangen.

Wann erscheint Deoxys Verteidigungsform? Das mysteriöse Pokémon Deoxys kehrt am 01. Juli 2021 ab 20:00 Uhr in die Stufe-5-Raids zurück. Dort bleibt es bis zum 16. Juli 2021 um 10:00 Uhr und wird dann von Mewtu abgelöst.

Was ist das für ein Pokémon? Das mysteriöse Pokémon Deoxys hat gleich mehrere Formen, die man in Pokémon GO fangen kann.

Normalform

Angriffsform

Initiativeform

und Verteidigungsform

Letztere zeichnet sich durch einen besonders hohen Defensivwert aus und ist das Pokémon, dem ihr nun in Raids gegenüberstehen werdet. Die anderen Formen sind derzeit erstmal nicht zu bekommen.

Wie ihr es im Raid besiegt, zeigen wir euch hier.

Deoxys in der Verteidigungsform kommt in die Raids

Die besten Konter gegen Deoxys Verteidigungsform

Diese Konter lohnen gegen Deoxys: Die Verteidigungsform von Deoxys gehört zu den Psycho-Pokémon und ist anfällig gegen die Typen Geist, Unlicht und Käfer.

Könnt ihr auf Mega-Pokémon zurückgreifen, bieten sich Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball oder Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer an.

Verwendet ansonsten folgende Konter gegen Deoxys:

Crypto-Mewtu mit Psychoklinge + Spukball

Crypto Snibunna mit Standpauke + Schmarotzer

Crypto Despotar mit Biss + Knirscher

Darkrai mit Standpauke + Spukball

Crypto Banette mit Dunkelklaue + Spukball

Skelabra mit Bürde + Spukball

Gengar mit Schlecker + Spukball

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue + Spukball

Yveltal mit Standpauke + Finsteraura

Trikephalo mit Biss + Finsteraura

Wie viele Trainer braucht man für Deoxys Verteidigungsform? Die Verteidigungsform ist defensiv sehr stark. Man braucht mindestens drei Trainer bei idealen Voraussetzungen, um es zu schlagen – eher mehr.

Kann es Shiny sein? Für die Verteidigungsform ist die Shiny-Variante noch nicht im Spiel verfügbar.

Was nützt Deoxys Verteidigungsform? Im PvE bringt Deoxys nicht allzu viel. Die Verteidigungsform hat keinen besonders hohen Angriffswert und ist damit als Arena- oder Raid-Angreifer nicht brauchbar. Es ist außerdem nicht als Verteidiger in Arenen einsetzbar, da es zu den mysteriösen Pokémon gehört.

Im PvP hingegen ist Deoxys speziell in der Verteidigungsform dank seiner starken Defensivwerte sehr nützlich. Wenn ihr also nach einem guten Monster für die Kampfliga sucht, könntet ihr Deoxys in Betracht ziehen.

Auch neben der Rückkehr von Deoxys ist gerade viel in Pokémon GO los. Hier findet ihr alle Events, die im Juli bei Pokémon GO anstehen.