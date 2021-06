Pokémon GO: Alle Events im Juli 2021 – Welches lohnt sich?

Bei Pokémon GO trefft ihr im Juli 2021 auf Mewtu und Deoxys in der Verteidigungsform. Wir zeigen euch alle Events, Rampenlichtstunden, Raidstunden und was euch sonst noch in den nächsten Wochen erwartet.

Um was geht es? Entwickler Niantic gab bekannt, welche Events uns im Juli 2021 in Pokémon GO erwarten. In der Übersicht zeigen wir euch, welche Monster in den Rampenlichtstunden stehen, welche Raidstunden kommen und weitere Events wie das GO Fest 2021.

Wir werden diesen Artikel hier regelmäßig für euch auf MeinMMO aktualisieren, damit ihr ihn stets als Anlaufstelle zu Event-Infos nutzen könnt.

Juli-Events 2021 in der Übersicht:

Das sind die Events: In dieser Tabelle findet ihr die genauen Zeiträume und Namen der anstehenden Events im Juli 2021. Unterhalb der Tabelle zeigen wir euch die Highlights des Julis, die ihr nicht verpassen solltet, nochmal genauer.

Zeitraum Event 1. Juli bis 1. August Forschungsdurchbruch mit Geronimatz 1. Juli Bidiza-Tag 1. Juli bis 16. Juli Deoxys (Verteidigungsform) in Stufe-5-Raids 1. Juli bis 16. Juli Mega-Hundemon in Mega-Raids 3. Juli Community Day mit Floink 6. Juli Rampenlichstunde mit Bisasam

und doppelten Fang-EP 6. Juli bis 15. Juli Event Pokémon GO-Jubiläumsfeier 7. Juli Raid-Stunde mit Deoxys (Verteidigungsform) 11. Juli GO-Kampfabend (PvP) 13. Juli Rampenlichtstunde mit Glumanda

und doppelten Fang-Bonbons 14. Juli Raid-Stunde mit Deoxys (Verteidigungsform) 16. Juli bis 23. Juli Mega-Gengar in Mega-Raids 16. Juli bis 23. Juli Mewtu in Stufe-5-Raids und als Belohnung in Kampfliga 17. Juli und 18. Juli Pokémon GO Fest 2021 20. Juli Rampenlichtstunde mit Schiggy

und doppelten Bonbons für das Verschicken 21. Juli Raid-Stunde mit Mewtu 23. Juli Stufe-5-Raids mit noch unbekanntem Raid-Boss 23. Juli bis 6. August Mega-Glurak X in Mega-Raids 27. Juli Rampenlichtstunde mit Natu

und doppelten EP für Entwicklung 28. Juli Raid-Stunde mit noch unbekanntem Raid-Boss

Welche Events lohnen sich im Juli 2021 besonders?

GO Fest 2021: Das traditionell größte Event des Jahres in Pokémon GO findet am 17. und 18. Juli statt. An diesen zwei Tagen wird es besondere Spawns und jede Menge Boni geben.

Am Samstag des Events bietet das GO Fest wechselnde Habitate, die thematisch passende Pokémon liefern werden. Außerdem erwartet euch eine Forschung rund um das Gesangs-Pokémon Meloetta.

Am Sonntag wiederum erwarten euch jede Menge legendäre Pokémon in Raids. Das GO Fest wird alle bisher verfügbaren legendären Monster an diesem Tag nochmal zurückbringen. Auch hier wird es wieder wechselnde Stunden geben, in denen ihr unterschiedliche Monster antrefft.

Raidstunden: In den Raidstunden trefft ihr im Juli auf interessante Monster. Defensivform-Deoxys war schon lange nicht mehr im Spiel verfügbar und ist besonders in der PvP-Liga ein interessantes Pokémon. Wer hier bislang noch keins hat, kann den Fang nun nachholen.

Danach kommt Mewtu in die legendären Raids – und das Monster ist immer gut zu gebrauchen, es gehört schließlich zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Außerdem könnt ihr mit Glück auf seine Shiny-Form treffen.

Mewtu ist einer der besten Angreifer

Mewtu wird ein bislang noch unbekannter Boss folgen. Hier bleibt abzuwarten, wen Niantic für den Abschluss des Monats vorgesehen hat.

Pokémon GO Jubiläumsfeier: Die Jubiläumsfeier wird ein mehrtägiges Event, das anlässlich des fünften Geburtstages von Pokémon GO stattfinden wird. Sie läuft zwischen dem 6. und 15. Juli.

Was genau während des Events passiert, wollen die Entwickler Anfang Juli bekannt geben. Da es sich um ein Jubiläum handelt, dürfte es aber ein interessantes Event werden. Hier heißt es erstmal abwarten. Wir halten euch bei MeinMMO auf dem Laufenden, sobald es weitere Informationen zum Event gibt.

Auf welches Event im Juli 2021 bei Pokémon GO freut ihr euch? Jagd ihr nochmal Bidiza nach, schnappt ihr euch Mewtu oder habt ihr diesen Monat ganz andere Monster im Fokus?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern über die kommenden Ereignisse aus.