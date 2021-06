Pokémon GO zeigt legendären Bonus fürs GO Fest 2021 – Ist plötzlich viel besser

Das GO Fest 2021 kommt immer näher und hat nun einen richtig guten Bonus bekommen, der legendäre Pokémon betrifft. Wer bisher einige legendäre Monster in Pokémon GO verpasst hat, kann sie zum GO Fest bekommen.

Das wurde angekündigt: Am zweiten Tag des GO Fests, das am 17. und 18. Juli stattfindet, werden sämtliche legendären Pokémon, die es bislang im Spiel gibt, in Stufe-5-Raids auftauchen. Das bedeutet: Am Sonntag, den 18. Juli 2021, habt ihr die Chance, jedes einzelne legendäre Monster in Pokémon GO anzutreffen.

Die Raid-Monster werden auch für Spieler auftauchen, die kein Ticket haben. Man braucht also nicht einmal ein Event-Ticket, um sich die legendären Monster zu schnappen. Allerdings wird es einige Vorteile für Ticket-Inhaber zum GO Fest 2021 geben:

Es gibt zusätzliche 10.000 EP pro gewonnenem Raid

Man bekommt bis zu 10 Raid-Pässen, wenn man an Fotoscheiben von Arenen dreht

Eine befristete Forschung wird ebenfalls bis zu 8 Fern-Raid-Pässe liefern

Außerdem gibt es eine Event-Box im Shop mit drei Fern-Raid-Pässen, die am Sonntag, den 18. Juli verfügbar sein wird.

Ticket-Inhaber können also theoretisch ganze 21 Raid-Pässe bekommen, um sich auf die Jagd nach legendären Monstern zu machen.

Wann tauchen welche legendären Pokémon auf?

So läuft der legendäre Raid-Tag: Die Pokémon tauchen nicht alle auf einmal auf, sondern über den Tag verteilt. Es wird insgesamt vier wechselnde thematische Stunden geben, die zwei mal während des Events ablaufen. In diesen Zeiträumen tauchen bestimmte Monster in den Raids auf.

Die Wind-Stunde (10:00 bis 11:00 Uhr und 14:00 bis 15:00 Uhr) Mewtu Ho-Oh Latias Latios Regigigas Giratina in der Wandelform Cresselia Boreos

Die Lava-Stunde (11:00 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 16:00 Uhr) Lavados Entei Regirock Groudon Heatran Reshiram Demeteros in der Tiergeistform Yveltal

Die Frost-Stunde (12:00 bis 13:00 Uhr und 16:00 bis 17:00 Uhr) Arktos Suicune Lugia Regice Kyogre Palkia Kyurem Außerdem: Selfe, Vesprit und Tobutz in ihren üblichen Regionen

Die Donner-Stunde (13:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr) Zapdos Raikou Registeel Rayquaza Dialga Voltolos in der Tiergeistform Zekrom Xerneas



Wichtig: Mysteriöse Pokémon wie beispielsweise Mew, Jirachi oder Victini zählen nicht zu den legendären Pokémon, die während des Events in Raids auftauchen werden. Allerdings kann man das neue mysteriöse Pokémon Meloetta zum GO Fest 2021 bekommen.

Ein richtig starker Bonus für das GO Fest 2021

Für wen lohnt sich der Bonus? Mit den legendären Pokémon wird das GO Fest plötzlich für alle Spieler interessant, denen noch einige der Exemplare gefehlt haben. Beispielsweise, weil sie lange nicht mehr zu bekommen waren und man erst später angefangen hat zu spielen, oder einfach, weil die Zeiträume mit den passenden Raids verpasst wurden. Dass man alle Legendären auf einmal bekommen kann, gab es so bisher noch nicht in Pokémon GO.

Dabei sind sie nicht nur aus einer Sammler-Perspektive interessant, sondern gehören oft zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Reshiram etwa ist ein Top-Feuer-Angreifer, für Zekrom gilt das selbe im Elektro-Bereich.

Wer Monster wie Reshiram oder Zekrom verpasste, bekommt eine neue Chance

Und Pokémon GO: Wo bekommt man Mewtu? Wir erklären es! – schließlich ist es eines der absolut besten Monster in Pokémon GO. Das GO Fest liefert nun die Möglichkeit, Bonbons für die nützlichsten Legendären zu sammeln. Dazu kommt, dass man die Monster auch wunderbar als Shinys jagen kann.

So sieht das GO Fest nun aus: Bisher war bekannt, dass der Samstag Habitate mit speziellen Spawns bringen würde. Dazu gibt es eine Spezialforschung, mehrere Sammlerforschungen und einen Fokus auf die Musik-Thematik.

Beim Sonntag hingegen war bisher nur bekannt, dass er im Zeichen von Raids stehen würde. Wie die genau aussehen, wissen wir mit dem legendären Bonus nun auch. Alle Infos zum GO Fest 2021 findet ihr hier.