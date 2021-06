Kostüme für Pokémon GO Fest bekannt: Einige Trainer finden sie „einfach nur peinlich“

Bereits Wochen vor dem bevorstehenden Pokémon GO Fest am 17. und 18. Juli 2021, wurden nun erste Bilder der kostümierten Pokémon veröffentlicht. Wie die Kostüme aussehen und was die Community darüber denkt, haben wir für euch zusammengefasst.

Was ist passiert? Für das Pokémon GO Fest, was vom 17. Juli bis 18. Juli 2021 weltweit stattfindet, werden sich auch in diesem Jahr ein paar Pokémon in Schale werfen. So hat Niantic bereits bekannt gegeben, dass es verkleidete Pikachu zu diesem Event, wahlweise als Pop-Star oder Rock-Star, geben wird (via pokemongolive.com).

Aber auch weitere Pokémon wie Galar-Ponita, Galar-Zigzachs, Guardevoir und Libelldra sollen an diesem Tag im Kostüm zu finden sein. Wie das niederländische Online-Magazine NWTV auf ihrer Seite berichtet, gab es in einer Werbung zum Go Fest 2021 erste Sichtungen der neuen Kostüme (via nwtv.nl). Nun werden die ersten Bilder der verkleideten Monstern auf reddit geteilt.

So sehen die Kostüme für das GO Fest 2021 aus

Auf den Bildern, die auf reddit verbreitet werden, sind je ein kostümiertes Galar-Ponita, Galar-Zigzachs, Guardevoir und Libelldra zu sehen. Auf den ersten, flüchtigen Blick wirken alle Monster zunächst völlig normal und die Kostümierung fällt kaum auf.

Neue Kostüme für das GO Fest 2021 (Bildquelle: nwtv.nl)

Beim genauerem Hinsehen ist jedoch zu erkennen, dass alle vier Pokémon die gleichen cremefarbenen Hüte tragen. Eine weitere Verkleidung der Monster ist auf diesen Bildern nicht zu sehen. Im Vergleich zu Kostümen, die Niantic in der Vergangenheit im Spiel veröffentlicht hat, wirken diese eher trist und langweilig.

Das sagt die Community zu den Kostümen für das Pokémon Go Fest 2021

Die Community findet zu den Kostümen klare Worte. So schreibt unter anderem der reddit-User denleeve, dass er das einfach nur peinlich findet und nicht verstehen kann, wie sich eine so profitable Firma wie Niantic keine ordentlichen 3D-Designer leisten kann (via reddit.com).

Andere User äußern auf reddit ihre Enttäuschung. So schreibt huskerfan4life520, dass er keinerlei Erwartungen hatte und dennoch enttäuscht wurde. Der Trainer WolfGuy77 teilt hingegen auf reddit mit: “Nein. Ich habe letztes Mal kein schillerndes Galar-Zigzachs bekommen. Ich will keinen mit einem dummen Hut, der sich nicht weiterentwickeln kann” (via reddit.com).

Dass sich kostümierte Pokémon im Spiel nicht entwickeln lassen, gab es bereits in der Vergangenheit. So konnte man das verkleidete Pikachu aus dem Halloween-Event 2020 nicht zu einem Raichu weiterentwickeln. Dies trifft allerdings nicht generell auf kostümierten Pokémon zu. Gibt es die kostümierten Weiterentwicklungen nämlich ebenfalls im Spiel, ist auch das Entwickeln möglich.

Ob ihr die verkleideten Pokémon zum Pokémon GO Fest 2021 weiterentwickeln könnt, ist bislang noch nicht offiziell bekannt. Sobald es hierzu bestätigte Informationen gibt, werden wir euch hier bei MeinMMO darüber informieren.

Wie ist eure Meinung zu den Kostümen für das GO Fest in Pokémon GO? Schreibt uns gern in die Kommentare, wie ihr euch die verkleideten Pokémon vorgestellt habt.

Inzwischen sind auch die Termine für die Community Days im Juli und August bekannt. Alles was ihr darüber und die Rückkehr der Safari-Zone wissen müsst, haben wir für euch zusammengefasst.