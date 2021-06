Pokémon GO: Termine für Community Days im Juli und August stehen – Safari-Zone kommt auch zurück

In Pokémon GO sind die Daten für den Community Day im Juli und August 2021 bekannt. Außerdem soll die Safari-Zone ins Spiel zurückkommen. Wann diese Events stattfinden haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wann sind die Community Days? Wie in der Vergangenheit wird es auch im Juli und August jeweils einen Community Day geben. Wie Niantic nun bekannt gab, werden diese

am 03. Juli 2021 und

und am 15. August 2021 stattfinden.

Auch wenn es bislang noch keine konkrete Information zur Zeit der Events gibt, ist davon auszugehen, dass sich diese wieder zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit bewegt.

Was erwartet euch? Wie auch an vorangegangenen Community Days wird bei diesen wieder jeweils ein Pokémon im Fokus stehen. Welche das sein werden, ist derzeit leider noch nicht bekannt.

Safari-Zone 2021 startet in Pokémon GO

Neben den beiden Terminen für die Community Days kündigte Niantic die Rückkehr der Safari-Zone in Pokémon GO an (via nianticlabs.com). Nachdem das geplante Event zur Safari-Zone im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, soll es zeitnah in diesen 3 großen Städten stattfinden: Liverpool (England), Philadelphia (USA) und St. Louis (USA).

Wann findet die Safari-Zone statt? Einen genauen Termin hat Niantic dazu bislang noch nicht bekannt gegeben. Sobald es dazu neue Informationen gibt, könnt ihr es bei MeinMMO lesen.

Was ist die Safari-Zone? Bei diesem Event handelt es sich im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen, wie dem Community Day, um ein ortsgebundenes Live-Event. Das bedeutet, dass ihr an einem festgelegten Datum in den von Niantic festgelegten Städten besondere Pokémon fangen könnt.

Bei diesen Pokémon handelt es sich in der Regel um seltene Monster, denen ihr außerhalb des Events eher weniger bis gar nicht begegnet. Ein Beispiel hierfür sind die verschiedenen Formen von Icognito. Es können aber auch regionale Pokémon sein. So gab es in der Vergangenheit Corasonn in der Safari-Zone zu fangen.

Welche Pokémon wird es zur Safari-Zone geben? Welche Pokémon es zur Safari-Zone geben wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Im vergangenen Jahr waren Dratini, Lampi, Krabby, Zwottronin, Icognito und Relicanth angekündigt. Da es 2020 nicht stattfinden konnte, wäre es möglich, dass diese Pokémon in der kommenden Safari-Zone zu finden sind.

Ankündigung der Pokémon für die Safari-Zone aus dem Jahr 2020

Wie könnt ihr teilnehmen? Um an diesem Event teilnehmen zu können, benötigte man bislang immer ein spezielles Event-Ticket. Da sich die Trainer im letzten Jahr entscheiden konnten, ob sie ihr Ticket zurückgeben oder für die nächste Safari-Zone behalten wollen, ist davon auszugehen, dass es auch in diesem Jahr wieder Tickets geben wird. (via nianticlabs.com)

Aufgrund der Vielzahl von Trainern aus aller Welt, die für das Event an diesen Orten zusammenkommen, sind die Tickets mengenmäßig begrenzt. Möchtet ihr also an der Safari-Zone teilnehmen, dann solltet ihr nach deren Freigabe beim Kauf schnell sein.

Weitere Informationen zu den Pokémon der bevorstehenden Safari-Zone und welche Hygienemaßnahmen ihr im Zusammenhang mit Corona bei diesem Event beachten müsst, sind noch nicht bekannt. Aber auch darüber werden wir euch weiterhin informieren.

Feedback der Community zu Community Days und Safari-Zone

Wegen der bevorstehenden Community Days wird in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert, welche Pokémon im Mittelpunkt stehen werden. So wünschen sich auf Twitter einige Trainer Larvitar mit einer neuen Event-Lade-Attacke für dessen Weiterentwicklung Despotar (via twitter.com). Dabei hoffen sie auf zahlreiche XL-Bonbons. Außerdem glauben einige, dass die Wahl auf Floink fallen wird.

Die Mitteilung über die Rückkehr der Safari-Zone schlägt auch in der Community große Wellen. Einige freuen sich, dass dieses Live-Event nun bald wieder in Pokémon GO stattfinden wird.

So schreibt der User Yar auf Twitter, dass er es im letzten Jahr verpasst hatte sich ein Ticket für Philadelphia zu holen und er dadurch nun erneut die Chance darauf hat (via twitter.com). Andere Trainer kritisieren, dass das Event nicht von überall auf der Welt erreichbar ist oder nicht in ihrem Land stattfindet.

Was haltet ihr von der Rückkehr der Safari-Zone? Werdet ihr euch dafür ein Ticket holen? Und was für Pokémon wünscht ihr euch für die Community Days und die Safari-Zone? Lasst uns gern einen Kommentar da!

Außerdem hat Niantic das Pokémon Meloetta für das bevorstehende GO Fest bestätigt. Wir haben für euch alle Informationen dazu zusammengefasst.