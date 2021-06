Pokémon GO bestätigt Crypto Ho-Oh für Giovanni – Wie stark ist das?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im PvP könnte Crypto-Ho-Oh in der Meisterliga eine wichtige Rolle spielen. Dafür muss man aber Glück haben, denn Kyogre ist in der Meisterliga richtig stark und wird oft von Spielern genutzt. Kann man diesem Pokémon ausweichen, hat Crypto-Ho-Oh schon bessere Chancen.

Was ist neu? Die Entwickler von Niantic kündigten an, welches Pokémon der Rocket-Bösewicht Giovanni als Nächstes in seinem Team haben wird. Kein geringeres Pokémon als Crypto-Ho-Oh wird im und nach dem gewonnenen Kampf erscheinen.

In Pokémon GO steht nun fest, welches Crypto-Pokémon Giovanni ab dem 17. Juni nutzen wird. Es handelt sich um Crypto-Ho-Oh. MeinMMO zeigt euch hier, wie stark das Pokémon im PvP und PvE ist und die Wünsche der Trainer.

