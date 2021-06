Pokémon GO ändert heute die Anforderung für Level 42, aber nicht für jeden

In Pokémon GO werden ab dem 9. Juni 2021 die Anforderungen für Stufe 42 verändert. Denn die neue Evoli-Entwicklung Feelinara mischt jetzt mit. Wir zeigen euch die Details und warum Spieler auf Stufe 41 eine Sonderregelung haben.

Was ist neu? Trainer, die Level 42 in Pokémon GO erreichen wollen, müssen in Zukunft noch eine weitere Aufgabe dafür erledigen. Das verkündeten die Entwickler am Abend des 8. Juni 2021 auf Twitter. Eine der Aufgaben für den Stufen-Anstieg ist es, Evoli in alle einzigartigen Entwicklungen zu entwickeln.

Seit kurzer Zeit befindet sich die Entwicklung Feelinara im Spiel. Diese wird jetzt die Aufgabe erweitern. Doch Spieler auf Stufe 41 müssen nichts befürchten.

Die neuen Anforderungen für Level 42

Ab wann gilt das? Die Änderungen treten zum 9. Juni um 19:00 Uhr in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird die Entwicklungs-Anforderung um die Feelinara-Entwicklung erweitert.

So lief es bisher: Bisher musstet ihr für die Aufgabe nur 7 Entwicklungen durchführen: Aquana, Flamara, Blitza, Nachtara, Psiana, Folipurba und Glaziola.

Das ist neu: Neu ist dann der 8. Schritt mit Feelinara. Die anderen Aufgaben bleiben bestehen. Das sind:

Verwende 15-mal Items, um Pokémon zu entwickeln

Werfe 3 fabelhafte Würfe

Verwende 200 Beeren beim Fangen von Pokémon

Sammle 7,5 Millionen EP

Alle Aufgaben und Belohnungen für die Level 41 bis 50 in Pokémon GO findet ihr hier.

Für Spieler auf Stufe 41 und drüber gilt das nicht

Das ist die Ausnahme: Spieler, die bereits Stufe 41 erreicht haben, behalten weiterhin die Aufgabe mit nur 7 Entwicklungen. Außerdem wird das für höhere Spieler nicht wieder rückgängig gemacht. Diese Ausnahmen bestätigten die Entwickler auf dem Twitter-Account.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Darum ist das wichtig: Viele Spieler haben auf Stufe 41 bereits ein Feelinara entwickelt und die Kumpel-Anforderung mit den 70 verdienten Herzen erfüllt. Sie hatten befürchtet, dass sie das für die Forschung dann erneut machen müssten und damit viel Zeit investieren sollen. So schreibt Nutzer Citizen51 auf reddit (via reddit.com): “Gott sei Dank. Ich habe nichts gegen die Anforderung, aber ich habe schon ein Feelinara entwickelt als ich 41 war. Ich will das Kumpel-Zeug nicht nochmal machen.”

Für Spieler, die vor dem Erreichen von Level 41 bereits ein Feelinara entwickelt haben, heißt das, dass sie das jetzt nochmal machen müssen. Wenn sie nicht bis zum 9. Juni um 18:59 Uhr Level 41 erreichen.

Diese Befürchtung gibt es: Einige Trainer vermuten, dass beim Aktivieren der neuen Level-42-Voraussetzung etwas schiefgehen könnte. Aus dem Grund wollen Trainer jetzt noch schnell vorher alle Evoli-Entwicklungen durchführen und die Aufgabe abschließen.

Trainer mdmolitor schreibt dazu auf reddit (via reddit.com): “Ich hatte das Aufleveln auf 42 hinausgezögert, obwohl ich mehr als genug XP hatte, weil ich keinen Grund sah, unnötige Item-Entwicklungen durchzuführen. Ich denke aber, ich werde das jetzt einfach machen. Ich bin nicht sicher, ob ich Niantic zutraue, es nicht zu vermasseln.”

Wie gefällt euch die Änderung? Findet ihr gut, dass Niantic eine Ausnahme bei den 41er-Spielern macht oder sollte man an solchen Aufgaben gar nichts mehr verändern? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den nächsten Wochen erwarten euch noch einige Ereignisse im Spiel. Alle Events im Juni 2021 bei Pokémon GO findet ihr hier.