Pokémon GO startet morgen Bidiza-Event – Das steckt drin

Morgen, am 25. Juni 2021, startet in Pokémon GO das Bidiza-Event. Wir von MeinMMO haben alle Infos zum Event für euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Ursprünglich hatte Niantic dieses Event als ein Überraschungsevent angekündigt. Seit einigen Tagen ist nun bekannt, dass sich während des Events alles um das Pokémon Bidiza und seine Weiterentwicklung Bidifas drehen wird.

Wann startet das Bidiza-Event? Das Event startet am Freitag, den 25.06.2021, um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann knapp eine Woche Zeit, um das Bidiza-Event für euch zu nutzen, bevor es am 01. Juli 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit wieder endet.

Das erwartet euch zum Bidiza-Event in Pokémon GO

Während des Event-Zeitraums werdet ihr die Gelegenheit haben, auf eine Vielzahl von Bidiza zu stoßen. Ob in der Wildnis, Raids, Belohnungen oder bei Team-Rocket – sie werden überall sein. Des Weiteren habt ihr mit etwas Glück auch die Möglichkeit einem schillernden Exemplar zu begegnen.

Bidiza und Bidifas normal (oben) und als Shiny (unten)

Darüber hinaus hat Niantic wieder einige Besonderheiten und Boni für die Trainer von Pokémon GO geplant. Welche das sein werden, haben wir uns angesehen und für euch zusammengefasst.

Besondere Lade-Attacken

Wie Niantic bereits angekündigt hat, sollen während des Events Bidiza mit verschiedenen Lade-Attacken zu finden sein (via pokemongolive.com). Diese Lade-Attacken sind eventbedingt und können sonst von diesem Monster nicht erlernt werden. Wann ihr Bidiza mit welcher Attacke finden könnt, haben wir für euch zusammengefasst:

Event-Ladeattacke Zeitraum Spukball 25. Juni 2021, 10:00 Uhr bis 26. Juni 2021, 23:59 Uhr Donnerblitz 27. Juni 2021, 0:00 Uhr bis 28. Juni 2021, 23:59 Uhr Eisstrahl 29. Juni 2021, 0:00 Uhr bis 30. Juni 2021, 23:59 Uhr

Wenn ihr eurem Bidiza eine andere der oben genannten Lade-Attacken beibringen möchtet, dann erhaltet ihr am 01. Juli 2021 zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr Ortszeit nochmals die Gelegenheit dazu. Mit Hilfe einer Lade-TM ist es dann möglich die Attacke zu ändern. Danach klappt dies nur noch per Top-Lade-TM.

Auch Bidifas, die Weiterentwicklung von Bidiza, erhält während des Event-Zeitraums eine spezielle Lade-Attacke. Entwickelt ihr in dieser Zeit ein Bidiza zu Bidifas weiter, dann erlernt das Monster die Lade-Attacke Hyperstrahl.

Besondere Boni während des Bidiza-Events

Neben den Bidiza mit besonderen Lade-Attacken können sich die Trainer von Pokémon GO auch auf ein paar Boni freuen. So erhaltet ihr aus Geschenken und an PokéStops besondere Bidiza-Sticker. Der wohl viel interessantere Boni ist hingegen die erhöhte Fang-EP, welche Niantic angekündigt hat (via pokemongolive.com). Aber auch diese ist wieder zeitlich limitiert.

doppelte Fang-EP: 25. Juni 2021, 10:00 Uhr bis 26. Juni 2021, 23:59 Uhr

dreifache Fang-EP: 27. Juni 2021, 0:00 Uhr bis 28. Juni 2021, 23:59 Uhr

vierfache Fang-EP: 29. Juni 2021, 0:00 Uhr bis 30. Juni 2021, 23:59 Uhr

Für wen lohnt sich das Bidiza-Event?

Besonders interessant ist beim Bidiza-Event die erhöhte Fang-EP. Trainer, die noch einige Erfahrungspunkte für den nächsten Levelaufstieg benötigen, sollten also an diesen Tagen die Gelegenheit der erhöhten EP nutzen und fleißig Pokémon fangen.

Aber auch Sammler von Pokémon mit besonderen Event-Attacken sowie die Shiny-Jäger unter den Trainern werden bei diesem Event auf ihre Kosten kommen. Als Pokémon für den Einsatz in PVP oder Raids sind Bidiza und seine Weiterentwicklung Bidifas aufgrund ihrer schlechten Werte leider nicht geeignet.

Wie ist eure Meinung zum bevorstehenden Bidiza-Event? Werdet ihr die erhöhte Fang-EP nutzen oder hofft ihr eher auf ein Shiny? Lasst es uns gern in den Kommentaren, hier bei MeinMMO, wissen.

Im Juli erwartet euch außerdem das Pokémon GO Fest 2021. Alle Infos zu Termin, Ticket, Pokémon und Boni haben wir für euch zusammengefasst.