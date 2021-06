Pokémon GO bringt großes Raid-Update – So ändern sich eure Kämpfe

In Pokémon GO gibt es bald Neuerungen bei Raid-Kämpfen. Unter anderem werden die Raids visuell aufpoliert – und Auszeichnungen für die besten Trainer wird es auch geben.

Das ist in Pokémon GO los: Wie die Entwickler von Niantic in einer Ankündigung beschreiben, hat man sich zum vierjährigen Bestehen der Raid-Kämpfe in Pokémon GO ein paar neue Features ausgedacht.

Zum einen wurden mehrere noch unbestimmte Quality-of-Life-Verbesserungen angekündigt – also kleine Elemente, die das Raid-Erlebnis besser machen sollen.

Darüber hinaus wird es eine visuelle Überholung der Raids geben. Zum einen soll die Benutzeroberfläche angepasst werden. Zum anderen wird es ein brandneues Raid-Stadion geben, das völlig anders aussehen soll, als zuvor.

Wann kommen die Raid-Neuerungen? Wann genau diese Updates im Spiel landen werden, gab Niantic noch nicht bekannt. Sie sprachen erstmal nur von “diesem Sommer”. Das gilt übrigens auch für die weiteren Änderungen – denn bei den visuellen Anpassungen bleibt es nicht.

Neue Erfolge belohnen die besten Trainer in Raids

Das sind Trainer-Erfolge: Schon vor einiger Zeit hatten Dataminer im Code von Pokémon GO Hinweise darauf entdeckt, dass sich bald Raid-Erfolge im Spiel wiederfinden könnten. Dieses Feature bestätigte Niantic nun in der Ankündigung zum Raid-Update.

Für bestimmte Aktionen sollen Trainer nach einem Raid ins Rampenlicht gerückt werden. So sollen Trainer gezeigt und herausgestellt werden, die den meisten Schaden verursacht oder mit Mega-Entwicklungen den Mitkämpfern durch Boosts weitergeholfen haben.

Daneben wird es eine ganze Reihe Erfolge geben, die ihr nach einem Kampf bekommen könnt. Habt ihr den Erfolg zum ersten Mal verdient, gibt’s eine Medaille, die man dann wie gewohnt hochleveln kann. Auch dieses Feature deckten Dataminer bereits auf.

Bald könnt ihr Medaillen für Raid-Erfolge erhalten

Erfolge gibt es unter anderem für:

Trainer, die im Raid die letzte Attacke einsetzen

Den meisten Schaden verursachen

Ein einzelnes Pokémon am längsten im Einsatz halten

Das größte Pokémon im Kampf einsetzen

Aus der größten Entfernung am Raid teilnehmen

Eine Mega-Entwicklung einsetzen

Kleidung oder Pose des Avatars ändern

Die meisten Lade-Attacken im Kampf einsetzen

Ab Sommer gibt es also nicht mehr nur noch die Belohnungen, für die sich Raids lohnen, sondern auch die neuen Erfolge. Wir halten euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden, was die Einführung der neuen Erfolge angeht.

Nun steht aber erstmal ein neues Event an: Was im Bidiza-Event steckt, erfahrt ihr hier.