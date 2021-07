Pokémon GO: Gesponserte Geschenke kommen per Ballon geflogen – Was steckt drin?

Morgen, am 17. Juli 2021, startet in Pokémon GO das GO Fest 2021. Zu diesem Anlass gibt es gesponserte Geschenke für die Trainer. Wir haben uns angesehen, wie ihr sie bekommt und was drinsteckt.

Worum geht es? Am Wochenende findet das Pokémon GO Fest 2021 statt. Dazu wurden bereits in den vergangenen Tagen verschiedene Boni und Geschenke für die Spieler von Pokémon GO angekündigt. Ab sofort gibt es erneut gesponserte Geschenke im Spiel. Wir zeigen euch, wo ihr sie erhaltet und was ihr bekommt.

Wo bekommt ihr die gesponserten Geschenke?

Erstmals wurden heute, am 16. Juli, in Deutschland rosafarbene Heißluftballons im Spiel entdeckt. Auch in anderen Teilen der Welt wurden welche gesichtet. Diese Art von Ballons beinhaltet gesponserte Geschenke. Da Google der Hauptsponsor des GO Fests ist, sind auch die Geschenke im Ballon von Google.

Ballon mit gesponserten Geschenken

Wann bekommt ihr diesen Ballon? Bei den meisten Spielern ist der rosafarbene Heißluftballon direkt nach dem Öffnen des Spiels angeflogen gekommen. Einzelne Trainer, wie der reddit-User TheRealHankWolfman berichten, dass sie diesen Ballon sogar mehrfach bekommen haben (via reddit.com). Konkrete Zeiten, wann der Ballon im Spiel auftaucht, sind jedoch nicht bekannt.

Welche Geschenke gibt es?

Bei den gesponserten Geschenken aus dem Ballon handelt es sich um Items und Sternenstaub. Diese unterscheiden sich jedoch nach Art und Menge bei den verschiedenen Trainern. Insgesamt beinhaltet aber jeder Ballon 3 Items inklusive Sternenstaub. So haben Spieler laut ihren Meldungen auf reddit bisher folgende Items erhalten (via reddit.com):

(Top)-Wiederbeleber

(Top)-Trank

Himmihbeeren

Sananabeeren

Nanabbeeren

Knursp

Außerdem variiert demnach der Sternenstaub zwischen 125 und 250. Allerdings hat nicht jeder Trainer Sternenstaub bekommen. Manche haben dafür ein Item mehr erhalten. Ob es außer den oben genannten weitere Items aus den Ballons geben wird, ist im Moment nicht bekannt.

Darüber hinaus verweist Google über diesen Ballon auf einen ihrer anderen Boni, die es im Moment gibt. So können die Trainer beim Kauf über den Play-Store im Zusammenhang mit Pokémon GO vierfache Punkte bekommen. Diese können Play-Store-Nutzer sammeln, um sie später in Gutscheine umzuwandeln. Diese Aktion geht bis zum 18. Juli 2021.

Wer kann den Ballon bekommen? Bei den letzten gesponserten Boni durch Google gab es leider Einschränkungen, wer sie bekommen kann. So konnten teilweise nur Google-Nutzer in den Genuss der Geschenke kommen. Ob das beim Ballon auch der Fall ist, wurde offiziell bislang nicht bekannt gegeben.

Es gibt jedoch in der Community Berichte von Apple-Nutzern, die ebenfalls diese gesponserten Ballons bekommen haben. So schreibt der reddit-User cobalt_phantom, dass er zwei Ballons über sein iPad erhalten hat (via reddit.com). Demnach könnte es diese Geschenke dieses Mal für alle Trainer in Pokémon GO geben.

Habt ihr bereits einen rosafarbenen Heißluftballon gesichtet? Und welche Items habt ihr bekommen? Schreibt uns eure Erfahrung dazu gern in die Kommentare, hier bei MeinMMO.

Habt ihr euch eigentlich schon ein Ticket für das bevorstehende GO Fest gekauft? Wir haben uns angesehen, welche Boni ihr zum Pokémon GO Fest 2021 mit und ohne Ticket bekommt und für wen sich der Ticket-Kauf lohnt.