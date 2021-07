Pokémon GO bringt neuen Hyperbonus und Spezialattacken zum GO Fest 2021

Das GO Fest 2021 in Pokémon GO rückt immer näher und weitere Infos kommen raus. Nun sind auch der neue Hyperbonus und mehr Inhalte zum Event bekannt.

Das ist der Hyperbonus zum GO Fest 2021: Wie schon letztes Jahr wird es auch beim GO Fest 2021 wieder mehrere globale Herausforderungen geben, die alle Trainer mit einem Ticket zum Event gemeinsam meistern müssen. Jede Stunde wird es eine neue Herausforderung geben, die einen Bonus für die jeweils nächste Stunde freischaltet.

Sollten alle 24 Herausforderungen des GO Fests erfolgreich abgeschlossen werden, wird der neue “Hyperbonus” freigeschaltet. Der besteht aus mehreren Teilen, die nach dem GO Fest aktiv werden und spezielle Inhalte bringen. Der Hyperbonus 2021 sieht so aus:

Hyperbonus, Teil 1: Zeit Wird bei 8 abgeschlossenen Herausforderungen aktiviert Läuft von Freitag, 23. Juli um 10:00 Uhr bis Dienstag, 03. August, 20:00 Uhr Inhalt: Pokémon aus unterschiedlichen Zeitaltern sollen häufiger auftauchen, weil der “Fluss der Zeit gestört” wurde.

Hyperbonus, Teil 2: Zeit Wird nach 16 erfolgreichen Herausforderungen freigeschaltet Läuft von Freitag, 06. August um 10:00 Uhr bis Dienstag, 17. August um 20:00 Uhr Pokémon verschiedener Orte erscheinen, weil “der Raum gekrümmt wird”

Hyperbonus, Teil 3: ??? Wird nach 24 erfolgreichen Herausforderungen freigeschaltet Läuft von Freitag, 20. August (10:00 Uhr) bis Dienstag, 31. August (20:00 Uhr) Es soll zu “merkwürdigen Ereignissen” kommen – mehr ist nicht bekannt.



Die Beschreibungen der Boni sind noch recht offen gehalten – weitere Informationen dürften demnächst bekannt gegeben werden. Die Themen “Raum” und “Zeit” lassen aber Rückschlüsse auf die Pokémon-Hauptspiele zu: Dort sind die legendären Pokémon Dialga und Palkia für Zeit und Raum zuständig. Gemeinsam mit Giratina bilden sie das “Dimensions-Trio”, das von Arceus geschaffen wurde. Arceus fehlt in Pokémon GO allerdings noch komplett.

Ob diese Monster allerdings direkt mit dem Hyperbonus zu tun haben, ist derzeit noch Spekulation.

Pokémon mit Spezialattacken und noch mehr Boni bekannt

Neben dem Hyperbonus gaben die Entwickler weitere Boni bekannt. Diese betreffen unter anderem Pokémon mit speziellen Attacken, kostümierte Monster, spezielle Spawns in Raids oder auch Cosmetics. Die Übersicht findet ihr hier.

Boni für alle Trainer

Diese Monster erscheinen in Raids für alle Trainer:

Galar-Ponita, Galar-Zigzachs mit Meloetta-Hut und Kapuno erscheinen in Stufe-1-Raids ( können alle Shiny sein)

Galar-Smogmog, Kapoera und Koknodon erscheinen in Raid-Kämpfen der Stufe 3

Diese Kostüm-Monster erscheinen für alle Trainer:

Pikachu mit Meloetta-Hut (kann Shiny sein)

Diese Pokémon kriegen Spezialattacken für alle Trainer:

Entwickelt ihr Kirlia während des Event-Zeitraums am Samstag oder Sonntag, erhaltet ihr Guardevoir mit Synchrolärm.

Entwickelt ihr Vibrava während des Event-Zeitraums am Samstag oder Sonntag, erhaltet ihr Libelldra mit Erdkräfte.

Diese Boni kommen ebenfalls: Zwischen Freitag, dem 16. Juli 2021 (22:00 Uhr) und Montag, 19. Juli (08:00 Uhr) kann jeder Trainer sechs mal einen Spezial-Tausch durchführen. Außerdem gibt es ein kostenloses GO-Fest-Shirt im Shop.

Boni für Trainer mit Ticket

Neben den zuvor genannten Boni gibt es auch noch Spawns und Boni, die nur für Ticket-Inhaber zum GO Fest gelten.

Verschiedene Pokémon mit weiteren Spezialattacken können auftauchen.

Star-Pikachu beherrscht Diebeskuss, Rocker-Pikachu Sternenhieb. Ihr könnt eines der beiden im Laufe der Spezialforschung zum GO Fest 2021 auswählen. Die Pikachu-Variante, die ihr gewählt habt, kann in einem Schnappschuss nach der Spezialforschung am Samstag auftauchen.

Trainer, die Star-Pikachu auswählen, erhalten eine ikonische Pose.

Trainer, die Rocker-Pikachu auswählen, erhalten eine rockige Pose.

Guardevoir und Libelldra mit Meloetta-Hut können auftauchen und müssen im Laufe der Spezialforschung ausgewählt werden. Beide beherrschen ihre jeweilige Community-Day-Attacke. Sie können ebenfalls in Schnappschüssen nach der Forschung auftauchen.

Nach Abschluss der Forschung gibt es ein Meloetta-Shirt für euren Avatar.

Das Pokémon GO Fest 2021 ist das wohl größte Event des Jahres im Spiel. Doch generell ist diesen Monat viel los. Hier findet ihr alle Events bei Pokémon GO im Juli 2021.