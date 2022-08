Pokémon GO: Neue Feldforschungen im August 2022 – Alle Belohnungen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Die Trainer aus der Community haben die neuen Forschungen zusammengetragen und öffentlich geteilt. Wir orientieren uns an der Übersicht von Leekduck.com und zeigen euch hier die deutschen Aufgaben und Belohnungen der Feldforschungen in diesem Monat. Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen.

Was sind das für Forschungen? Wenn ihr PokéStops dreht, erhaltet ihr verschiedene Feldforschungsaufgaben. Monatlich passen die Entwickler die Wahl der Aufgaben und Belohnungen für euch an, damit Abwechslung entsteht.

