Pokémon GO: Neue Infos zu Weltmeisterschafts-Event? Leak zeigt 3 Quests

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Was haltet ihr davon? Habt ihr Verwendung für eine PvP-Quest oder macht ihr sowieso einen großen Bogen um die Kampfliga? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Denkbar, dass diese Quest für diesen Zeitraum angedacht ist. Allerdings ist zu beachten, dass es sich lediglich um einen Leak handelt und nichts offizielles. Möglich also, dass diese Inhalte in völlig anderer Form oder auch einfach gar nicht im Spiel auftauchen.

Zudem steht in jedem Quest-Namen das Kürzel „GL“, was im Pokémon-GO-Kontext gerne für „Great League“, also die Superliga verwendet wird.

Worum könnte es in der Quest gehen? Es handelt sich offenbar um eine dreigeteilte Quest, bei der ihr euch für einen Weg entscheiden müsst. Ähnliche Beispiele kennt man auch schon vom GO Fest.

Was ist das für ein Leak? Der Leak stammt von den PokeMiners, die bereits in der Vergangenheit verlässlich Informationen aus dem Code des Spiels extrahiert haben.

Immer mal wieder graben Dataminer neue Informationen zu Pokémon GO aus, die auf neue Inhalte in der Zukunft hindeuten. Jetzt beinhaltet ein solcher Fund offenbar eine interessante Quest.

