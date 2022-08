4 Jahre nach Release fehlt Geschenken in Pokémon GO eine wichtige Option

Wer Geschenke in Pokémon GO öffnet, kann sich meist über ein paar nützliche Items freuen. Doch die ewige Klickerei trübt den Spaß.

Im Sommer 2018 wurden die Geschenke in Pokémon GO eingeführt: Kleine, pyramidenförmige Boxen, die man an seine Freunde verschicken kann.

Und das lohnt sich auch: Zum einen bekommt man für den Geschenkeaustausch Punkte auf das Freundschaftslevel, was einem wiederum jede Menge EP bescheren kann.

Zum anderen sind die Geschenke ein guter Weg, um an Items wie Bälle und Ähnliches zu kommen, wenn man nicht so viele Pokéstops um die Ecke hat. Darüber hinaus gibt es auch noch die 7-km-Eier über Geschenke. Die sind beispielsweise im gerade laufenden Hisui-Event wichtig, da dort interessante Event-Monster drin stecken.

Doch ein Problem ist bis heute nicht gelöst: Hat man viele Freunde und viele Geschenke, kann man sich auf eine lange Öffnungs-Session einstellen.

Das ist das Problem: Die Geschenke sind über die Jahre immer mal wieder verändert worden. Zum Beispiel kann man jetzt auch Sticker drankleben, wenn man sie an Freunde schickt. Doch bis heute gibt es keine Lösung dafür, dass das Geschenke-Öffnen einfach sehr, sehr lange dauern kann.

Man kann bis zu 400 Freunde in Pokémon GO haben und bis zu 20 Geschenke pro Tag öffnen (außer, die Anzahl wird während eines Events temporär erhöht).

Doch leider ist dies immer mit einer etwas hakeligen, längeren Animation verbunden, in der das Geschenk geöffnet werden kann. Macht man das 20 Mal hintereinander, hat man schon eine Menge Zeit verloren.

Dieses Problem wird gerade im Pokémon-GO-Subreddit besprochen. Dort fordert ein User: „Es sollte einen ‚Sende alle‘ und ‚Hol alle ab‘ Button für Geschenke geben.“ Die Idee dahinter ist, alle Geschenke mit einem Klick zu öffnen, die man bekommen hat. Mit dem Send-All-Button würde man dann allen Trainern, von denen man ein Geschenk erhalten hat, auch eins zurücksenden.

Der User findet, dass es sich dabei um einen Fix handeln würde, der das Spielen angenehmer gestalten würde. So könnte man fix alle Geschenk-Probleme hinter sich bringen.

In den Kommentaren bringen Trainer dabei weitere Stellen auf, an denen Pokémon GO ein bisschen das Tempo erhöhen könnte, wie etwa Mehrfach-Täusche mit anderen Trainern. Da geht auch immer nur ein Pokémon auf einen Schlag.

Bis heute ist aber weder bei den Geschenken, noch in Sachen Multi-Tausch bekannt, dass eine Verbesserung in Planung wäre. Sowieso sind einschneidende Änderungen am Spielerlebnis in Pokémon GO vergleichsweise selten.

Allerdings brachte Niantic erst kürzlich ein neues Feature ins Spiel: Den täglichen Abenteuerrauch. Der soll euch 15 Minuten lang vermehrt und auch seltene Spawns bringen und eignet sich gut für einen Spaziergang.

Was haltet ihr von der Idee, alle Geschenke auf einmal sammeln zu können? Braucht ihr das, oder ist das nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!