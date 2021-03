Pokémon GO wird die Anzahl der Freundschaften deutlich erhöhen, die ihr im Spiel haben könnt. Doch Trainer bemerken, dass dazu eine weitere, wichtige Änderung kommen muss, damit das gut wird.

Was ändert sich? Pokémon GO hebt die maximale Anzahl von Freunden deutlich an. Aktuell könnt ihr in Pokémon GO 200 gleichzeitige Freunde auf eurer Freundesliste sammeln. In Zukunft wird das verdoppelt und es gibt Platz für 400 Trainer. Über diese Änderung informierte Niantic Trainer, die die Accounts ihrer Kinder verwalten.

Zunächst soll das Feature bei ausgewählten Trainern getestet werden. Anschließend soll es für alle zur Verfügung stehen. Doch mit mehr Freunden sollte Niantic auch nochmal seine Limits bei Geschenken überdenken, sagen Spieler.

Niantic’s Freunde-System wird überarbeitet

Was passiert da? Der Account trdf53 teilte auf Twitter eine E-Mail von Niantic. Darin steht, dass gerade ein Update im Rollout ist, welches das Freunde-System überarbeitet. Es soll vereinfachen, über mehrere Niantic-Spiele hinweg mit Freunden verbunden zu bleiben. Speziell sollen Freunde von Harry Potter: Wizards Unite und Pokémon GO verknüpft werden.

Die folgenden Dinge werden dadurch verändert:

Wenn ihr einen Freund in einem der Spiele hinzufügt oder entfernt, gilt das für alle Spiele.

Bereits existierende Freunde aus einem Spiel werden jetzt auch auf den Freundeslisten anderer Niantic-Spiele angezeigt.

Die maximale Zahl von Freunden wird von 200 auf 400 erhöht.

Wann kommt das? Niantic schrieb in den frühen Morgenstunden am 19. März auf Twitter, dass der Rollout des Updates begonnen hat. Wenn das alles abgeschlossen ist, will man das Freunde-Limit auf 400 anpassen.

Diese Probleme sind bekannt: Der Support von Niantic erklärte bereits über Twitter, dass die erhöhten Freunde-Kapazitäten schon bald verfügbar sind. Doch während des Updates kann es passieren, dass eure Freundeslisten schon die 200 Freunde überschreiten, während ihr eigenhändig noch keine Freunde hinzufügen könnt.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass ihr erst selbstständig über 200 Freunde hinzufügen könnt, nachdem der Rollout des Updates abgeschlossen ist.

Was stört die Trainer?

Das sagen Spieler: Die Erhöhung des Freunde-Limits kommt einer großen Menge der Spieler richtig gut an. Das kommentieren Trainer auf Twitter und auch auf reddit. Doch sie fordern, dass Niantic das Geschenke-Limit dann ebenfalls erhöhen müsse.

Was bringen die Geschenke in Pokémon GO?

Spielern auf eurer Freundesliste könnt ihr Geschenke senden. Pro Spieler am Tag ein Geschenk, maximal an 20 Trainer. Die Geschenke erhaltet ihr, indem ihr PokéStops dreht.

Öffnen eure Freunde die Geschenke, erhalten sie daraus wichtige Bälle, Tränke, Beeren oder sogar Eier.

Aktuell kann man pro Tag 100 Geschenke an Freunde versenden und 20 Geschenke öffnen. Wenn die Freundesliste dann noch größer wird, man aber keine weiteren Geschenke an Freunde verschicken kann, wären einige Trainer unzufrieden.

Auf reddit schreibt Trainer Maijnrobin “Es wäre toll, wenn wir dann auch doppelt so viele Geschenke öffnen und versenden können”. Trainer One_Study1691 schreibt “Von 200 auf 400 ist ziemlich sinnlos, wenn man nicht verändert, wie viele Geschenke wir pro Tag öffnen können […]”.

Aber was bringt die Erhöhung dann? Aktuell, in Zeiten der Corona-Krise, raiden Pokémon-Spieler mithilfe von Fernraids. Dafür muss man sich nicht vor Ort in Gruppen treffen. Nur ein Spieler muss in der Nähe eines Raids sein und kann dann über das Freunde-System Spieler aus aller Welt zum Kämpfen in diesem Raid einladen. Doch zunächst muss man sich gegenseitig als Freund hinzufügen.

Gerade dann, wenn das nur einmalige Raids mit diesen Freunden sind und man sonst nichts miteinander unternimmt, ist die Liste schnell voll und man muss wieder Trainer löschen, um Platz zu machen. Mit der Erhöhung auf 400 Plätze dauert es jetzt immerhin doppelt so lange, bis die Liste vollgestopft ist.

Es bleibt also abzuwarten, ob Niantic das Feedback der Spieler hört und das Geschenke-Limit erhöht. Während das ungeklärt ist, könnt ihr euch mit vielen Events in den nächsten Tagen die Zeit vertreiben. Alle Event im März 2021 bei Pokémon GO seht ihr hier.