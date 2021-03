Pokémon GO startet Freunde-Programm, das Trainer direkt austricksen wollen

Für das Werben von Freunden in Pokémon GO sollt ihr bald belohnt werden. Doch Spieler riechen da schon eine Möglichkeit, das System ausnutzen.

Was ist neu? Die Entwickler von Pokémon GO verkündeten, dass bald ein neues Programm im Spiel aktiviert wird. Das soll euch und eure Freunde belohnen, wenn sie (wieder) Pokémon GO spielen. Wenn ihr also Freunde einladet, die zum allerersten Mal spielen, werdet ihr dafür belohnt. Doch die Aktion zählt auch für Rückkehrer, die mit dem Spiel für eine Weile pausierten.

Belohnt werden die Spieler mit nützlichen Gegenständen und den Spawns von Pokémon. Doch nach Niantics Vorstellung gibt es eine Lücke im System, die Trainer ausnutzen wollen.

So funktioniert das Empfehlungsprogramm

Wann kommt das? Zuerst dürfen jetzt Trainer in Australien das System testen. Wenn es da Fortschritte gibt und das Empfehlungsprogramm auch für weitere Spieler ausgerollt werden soll, wird es dazu Neuigkeiten geben. Bisher ist noch kein festes Datum bekannt.

Wie funktioniert es? Als Trainer bekommt ihr einen Empfehlungscode. Den können rückkehrende Spieler oder neue Spieler dann bei oder nach der Anmeldung angeben. Dann versteht das Spiel, dass der Besitzer des Empfehlungscodes euch angeworben hat und ihr beide werdet mit Items belohnt.

Für welche Spieler gilt? Für neue oder rückkehrende Spieler. Wie lange die Pause bei rückkehrenden Spielern mindestens dauern muss, wurde noch nicht offiziell definiert.

Wer kriegt Belohnungen? Der neue oder rückkehrende Spieler erhält Belohnungen wie

Pokémon-Begegnungen

Sonderbonbons

Ei-Brutmaschinen und mehr

Dafür muss er auf seinen Abenteuern “bestimmte Meilensteine” erreichen, erklärt Niantic. Wenn das passiert, erhaltet ihr auch als empfehlender Spieler Belohnungen.

“Das schreit doch nach Multi-Accounts”

So reagieren die Spieler: Auf reddit wird Niantic’s Ankündigung heiß diskutiert. Einer der beliebtesten Kommentare da sagt “Bitten sie damit nicht Leute, mehrere Accounts zu erstellen?”.

Viele Spieler stimmen zu und sagen “Ja, genau das dachte ich mir auch”. Man überlegt, Accounts auf Zweit-Handys zu erstellen, sich damit “empfehlen” zu lassen und dann die kostenlosen Items einzusacken.

Man fragt sich: Wie soll Niantic rausfinden, ob das ein Freund von mir oder ein Zweit-Account ist?



Nein, laut den Regeln von Niantic ist das Nutzen von mehr als einem Account pro Nutzer “Cheaten”, also Betrug.

Auf der Hilfe-Seite von Niantic heißt es dazu:

“In Niantic-Spielen zählen unter anderem, aber nicht ausschließlich, folgende Aktionen als Cheaten:

[…] das Spielen mit mehreren Konten (nur ein Konto pro Spieler ist zulässig) […]” (Quelle:

Das muss sich noch zeigen: Andere Spieler rätseln darüber, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde, sich selbst mehrere Accounts anzulegen und die Belohnungen abzustauben.

Denn noch ist völlig unklar, wie hoch die Belohnungen ausfallen und welche Meilensteine die geworbenen Accounts dann erfüllen müssen.

Ob sich dieser Aufwand also für die Spieler lohnt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht abzusehen. Da muss man jetzt erstmal die Tests der ersten Spieler in Australien abwarten. Entsprechend ihres Feedbacks will man am System noch Änderungen vornehmen, bevor es für alle aktiviert wird.

Wie gefällt euch die Idee des Empfehlungssystems? Findet ihr, das ist eine gute Motivation, um Spieler zurückzuholen, die mit Pokémon GO pausiert haben? Oder müsste es da schon ganz andere Boni geben, damit andere zurückkehren?