Pokémon GO: Spezialforschung „Legendäre Jahreszeit“ – Alle Belohnungen

In Pokémon GO ist die Spezialforschung zum Thema „Legendäre Jahreszeit“ gestartet. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen der neuen Forschung im März 2021.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO startete heute, am 9. März 2021, eine neue Spezialforschung. Loggt ihr euch jetzt ins Spiel ein, dann begrüßt euch Professor Willow mit dem neuen Auftrag. Die Forschung dreht sich um die aktuelle legendäre Jahreszeit.

Damit ihr wisst, was euch bei der Forschung erwartet, zeigen wir euch hier auf MeinMMO alle Aufgaben und Belohnungen. Die Forschung ist in 5 Kapitel unterteilt, die jeweils 3 Schritte bieten. Dieses Schema kennt ihr schon von anderen Forschungen dieser Art.

Legendäre Jahreszeit 1/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon vom

Typ Gestein 10 Pokébälle Lande 5 großartige Würfe 10 Superbälle Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 1.500 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Kabuto.

Legendäre Jahreszeit 2/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon vom

Typ Boden 10 Hypertränke Fange 5 Pokémon mit

Wetter-Boost 1 Moos-Lockmodul Mache einen Schnappschuss

von Demeteros 10 Demeteros-Bonbons

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 2.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Rotomurf.

Die besten Konter gegen Demeteros gibt’s hier.

Legendäre Jahreszeit 3/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon vom

Typ Flug 5 Top-Beleber Fange 5 Pokémon mit

Wetter-Boost 1 Sofort-TM Mache einen Schnappschuss

von Boreos 10 Boreos-Bonbons

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 2.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Piccolente.

Noch kein Boreos in der Sammlung? Mit unserem Konter-Guide zu Boreos in Pokémon GO besiegt ihr es leicht.

Legendäre Jahreszeit 4/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon vom

Typ Elektro 10 Hyperbälle Fange 5 Pokémon mit

Wetter-Boost 1 Lade-TM Mache einen Schnappschuss

von Voltolos 10 Voltolos-Bonbons

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 2.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Wattzapf.

Legendäre Jahreszeit 5/5

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2.000 EP Bereits erledigt 2.000 EP Bereits erledigt 2.000 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels erfolgreich ab, erhaltet ihr 5.000 Erfahrungspunkte, einen Einall-Stein und eine Begegnung mit Somniam.

Mit diesen Entwicklungen nutzt ihre eure Einall-Steine effektiv.

Wie gefällt euch die neue Spezialforschung zur Legendären Jahreszeit in Pokémon GO? Findet ihr es gut, Pokémon mit Wetterboosts fangen zu müssen und Schnappschüsse von legendären Bossen zu machen, oder hättet ihr euch andere Aufgaben gewünscht? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.