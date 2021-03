Pokémon GO startet das Werben von Freunden – Diese Belohnungen warten auf Tester

In Deutschland sind aktuell aber viele andere Dinge aktiv. So läuft unter anderem das Elektro-Event, das euch viele Belohnungen und sogar neue Pokémon bringt. Eine Übersicht über Quests, Raids und Spawns findet ihr hier:

Wann kommt das Feature nach Deutschland? Das kann man bisher noch nicht sagen. Normalerweise dauern solche Tests mehrere Wochen, sodass man erst in den kommenden Monaten mit dem Feature in Deutschland rechnen kann. Sollten die Tests aber problemlos verlaufen, könnte das Werben von Freunden schon bald weltweit verfügbar werden.

Das Freunde-Feature ist bereits seit 2018 im Spiel. Seitdem könnt ihr euren Freunden Geschenke schicken, mit ihnen im Freundschaftslevel aufsteigen oder gegenseitig Pokémon tauschen.Mittlerweile sind Freunde die beste Möglichkeit, um in Pokémon GO schnell Erfahrungspunkte zu sammeln . Nirgendwo sonst erhaltet ihr so schnell so viele EP. Ein einzelner Freund kann bereits über 300.000 EP bringen, wenn ihr mit ihm bester Freund werdet und gleichzeitig bei jedem Aufstieg ein Glücksei zündet.

So sehen die Belohnungen aus: Wenn ihr einen Freund erfolgreich geworben habt, muss dieser einige Aufgaben lösen, damit ihr Belohnungen bekommt. Das sieht beispielsweise so aus:

Pokémon GO testet erstmalig das Werben und Einladen von Freunden. Tester in Australien können Freunde bereits zum Spiel einladen. Wurde ein Freund erfolgreich geworben, gibt es Belohnungen im Spiel.

