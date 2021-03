Pokémon GO: Quests, Raids und eine Überraschung zum Elektro-Event

Wie geht es weiter? Im März ist einiges los in Pokémon Go. Eine Übersicht über alle Events gibt es hier:

Das sind die neuen Bosse: Es gibt erneut neue Raid-Bosse in Pokémon GO. Dabei handelt es sich vor allem um Elektro-Pokémon. Die Pokémon mit einem Stern können als Shiny angetroffen werden:

Was ist die Überraschung bei dem Event? Mega-Voltenso erscheint in einer Shiny-Version, die die ersten Spieler im reddit herausgefunden haben.

Das Elektro-Event in Pokémon GO ist gestartet und es hält wieder neue Aufgaben und sogar eine Überraschung für die Trainer bereit. Wir zeigen euch Shinys, Quests und Raid-Bosse.

