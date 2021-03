In neuer Ladebildschirm im März 2021 bei Pokémon GO zeigt Monster aus der 6. Generation. Darunter auch eine neue Entwicklung von Evoli. Wir zeigen euch die Funde.

Was ist neu? Regelmäßig wechselt Pokémon GO seinen Ladebildschirm. Das ist die Grafik, die euch angezeigt wird, während Pokémon GO startet. Oft erkennt man dort schon Monster und Inhalte, die in der nächsten Zeit veröffentlicht werden.

Aus diesem Grund wird der neue Ladebildschirm jetzt schon heiß unter den Trainern diskutiert. Denn mindestens 4 neue Pokémon sind dort zu finden. Wir zeigen euch, welche das sind.

Ladebildschirm mit Xerneas und Feelinara

Das ist zu sehen: Auf reddit teilt Nutzer martychochrane die Grafik. Er gehört zu dem Team der PokéMiners. Das sind Dataminer, die den Code von Pokémon GO regelmäßig auf Neuigkeiten kontrollieren und ihre Funde dann der Community bereitstellen. Martycochrane schreibt, dass der neue Ladebildschirm gegen Mitternacht am 16. März aktiviert werden soll.

Wir binden euch die gefundene Grafik von reddit hier im Artikel ein. So könnt ihr jetzt schon einen Blick darauf werfen, bevor es im Spiel aktiviert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche Pokémon sieht man? Einige der Pokémon sieht man schon direkt auf den ersten Blick, bei anderen muss man genauer hinsehen.

Im Vordergrund am Baumstamm klettert ein Pam-Pam, das an einen Panda erinnert.

Rechts auf dem Baumstann, den Pam-Pam hinaufklettert, findet ihr in lila ein Parfinesse.

Oben, links vom Beginn des Wasserfalls, findet man ein Xerneas. Ein legendäres Pokémon aus der 6. Generation.

Unten am Wasserfall, auf einem Stamm, erkennt man die Umrisse eines Pokémons. Spieler vermuten, dass es sich dabei um Feelinara handelt. Eine Weiterentwicklung von Evoli.

Wann kommen die Pokémon ins Spiel?

Das ist noch völlig unklar. Es ist gut möglich, dass Niantic mit dem neuen Ladebildschirm nur einen Ausblick darauf geben will, was “irgendwann” passiert. Es ist auch möglich, dass ein paar Pokémon schon in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Ein neuer Ladebildschirm ist jedenfalls keine Garantie dafür, dass eine Änderung nun umgehend ins Spiel kommt.

Das müsst ihr zu den Pokémon wissen

Wir stellen euch hier die gefundenen Pokémon kurz vor und erklären, was sie besonders macht.

Pam-Pam: Das Pokémon Pam-Pam gehört zum Typ Kampf und besitzt eine Entwicklungsstufe: Pandagro. Bisher ist noch nichts zu seinen Attacken oder Werten bekannt, weshalb man nur schlecht abschätzen kann, wie wichtig Pam-Pam und Pandagro für euch werden.

Parfinesse: Bei diesem Pokémon von Typ Fee handelt es sich um die letzte Weiterentwicklung von Parfi. Als Fee-Angreifer könnte es in Pokémon GO noch eine wichtige Rolle spielen und die Aufstellung der starken Fee-Angreifer verbreitern.

Hier seht ihr das prächtige Xerneas.

Xerneas: Das wohl wichtigste Pokémon, das man auf dem Ladebildschirm erkennen kann. Es gehört zum Typ Fee und ist legendär. Das spricht eigentlich dafür, dass es einer der besten Feen-Angreifer werden könnte. Doch noch ist das Moveset unklar. Sollte es über starke Angriffe verfügen, könnte es damit aktuelle Feen-Angreifer wie Togekiss oder Guardevoir ablösen.

Feelinara: Wie der Name schon verlauten lässt, handelt es sich bei Feelinara auch um ein Pokémon des Typen Fee. Das Besondere ist, dass es eine Entwicklungsstufe von Evoli ist. Wie ihr Evoli in Pokémon GO in seine bisher 7 Möglichkeiten entwickelt, seht ihr hier. Wie man dann aus Evoli ein Feelinara macht, ist noch unklar. Möglicherweise gibt es hier ein besonderes Entwicklungs-Item oder es läuft wie bei Psiana und Nachtara, indem man erst 10 Kilometer laufen muss und dann noch eine weitere Anforderung erfüllt.

Auf welches der neuen Pokémon auf dem Ladebildschirm freut ihr euch am meisten und warum? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Damit euch in den nächsten Wochen nicht langweilig wird, sorgt Niantic für viel Abwechslung im Spiel. Alle Events im März 2021 bei Pokémon GO zeigen wir euch hier.