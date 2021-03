Ausgewählte Spieler in Pokémon GO dürfen jetzt die neuen täglichen Gratis-Boxen testen. Einer zeigt auf reddit, welche neuen Items drin stecken. Andere kommentieren die Items als “richtig wild”.

Was ist neu? Die Entwickler bei Niantic kündigten an, dass man die täglichen kostenlosen Boxen überarbeiten will, die Trainern im Shop angeboten werden. Doch die neuen Boxen dürfen erstmal nur ausgewählte Spieler ausprobieren.

Wie stark die neuen Inhalte sind, wurde jetzt durch einen Screenshot bekannt, den ein Spieler auf reddit teilte. Sogar Sonderbonbons und Brutmaschinen sind mit dabei.

Was steckt in den neuen Boxen?

Das zeigt der Trainer: Seinen Post auf reddit betitelt Nutzer CobaltPanda mit “Meine tägliche Box heute war der Wahnsinn. Muss wohl ein Update sein?”. Das klingt, als wüsste er gar nicht, dass Niantic die Boxen überarbeiten wollte. Der glückliche Tester bekam ganz überraschend das neue Paket im Shop.

Die kostenlose Box des Trainers, die er auf reddit zeigte. Quelle: reddit

In der Box befinden sich:

3 Sonderbonbons

2 Brutmaschinen

2 King-Stein

7 Sananabeeren

Ein deutlicher Unterschied zu den weniger aufregenden Inhalten also, die Trainer normalerweise aus den täglichen Gratis-Boxen holen.

Was sind die täglichen Gratis-Boxen?

In Pokémon GO kriegt ihr seit einigen Monaten jeden Tag eine kostenlose Box im Shop. Jeder Trainer kann sich jeden Tag eine dieser Boxen abholen. Darin stecken in der Regel Gegenstände wie Pokébälle oder Superbälle oder kleinere Tränke.

So reagieren die Trainer darauf: In den Kommentaren auf reddit kommen die neuen Inhalte der Box richtig gut an. Der Kommentar mit den meisten Upvotes schreibt “2 Brutmaschinen ist richtig wild”. Klar, denn die Brutmaschinen sind in Pokémon GO begehrt. Trainer haben nur eine kostenlose und unendliche Brutmaschine in der Tasche. Die anderen haben begrenzte Aufladungen und nutzen sich mit der Zeit ab. Anschließend müssen neue im Shop gekauft oder über Events erstanden werden.

Andere klären den Trainer auf, dass er Glück hatte und in der Test-Gruppe für die neuen Inhalte bei Niantic steckt. Die Entwickler schrieben, dass man ab dem 12. März die Item-Vielfalt bei den täglichen, kostenlosen Boxen verändert. Doch nur eine “zufällig ausgewählte kleine Anzahl an Nutzern” darf das zunächst testen.

Trainer schreiben, dass sie bezweifeln, dass die Boxen wirklich mit solch guten Items wie Brutmaschinen und Sonderbonbons “für alle” freigeschaltet werden. So schreibt Nutzer AlexanderXIII: “Auch wenn die Chance gering ist, dass solche Boxen für alle kommen, hoffe ich doch, dass sie besser sind als ein oder zwei Pokébälle und Müll-Tränke.”

Das müsst ihr bedenken: Gerade laufen noch die Tests für die neuen Items der Gratis-Boxen. Das bedeutet also nicht, dass bald jeder Trainer Sonderbonbons und Brutmaschinen aus den Paketen zieht. Gut möglich, dass Niantic da noch zurückrudert und diese Items dann wieder aus den kostenlosen Boxen streicht. Das ist jetzt also ein Einblick in die Testphase.

Im März habt ihr noch einige spannende Termine im Spiel. Alle Events im März 2021 in Pokémon GO zeigen wir euch hier.