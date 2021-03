In Pokémon GO gibt es Anpassungen an den täglichen Geschenk-Boxen im Shop. Ausgewählte Trainer erhalten da nun veränderte Belohnungen.

Das wurde angekündigt: Via Twitter meldete sich der Support von Niantic und kündigte Folgendes an: “Trainer, ab dem 12. März werden wir eine Veränderung der Item-Vielfalt in der täglichen kostenlosen Box für eine zufällig ausgewählte kleine Anzahl von Nutzern testen.”

Einige Trainer werden also andere Items aus der kostenlosen Box bekommen. Das soll ein erster Test sein, der zukünftig durchaus für alle Trainer umgesetzt werden könnte.

Mehr Vielfalt bei täglichen Geschenken

Um welche Geschenke geht es? Jeden Tag könnt ihr in den Ingame-Shop gehen und dort eine kostenlose Box abholen. Sie beinhaltet meist 2-4 Items, die ihr täglich gebrauchen könnt. Dazu zählen Beeren, Tränke oder Bälle.

Die Box könnt ihr bisher einmal am Tag abholen und jeden Tag verändern sich die Items ein wenig. Grundsätzlich bleibt die Vielfalt aber gering.

Größere Geschenke gibt es in Pokémon GO allerdings auch regelmäßig. Dazu gehören Fern-Raid-Pässe, die jede Woche verteilt werden. Schaut also regelmäßig in den Shop und sichert euch dort kostenlose Items. Eingeführt wurde sie zu Beginn der Corona-Krise . Dort verteile Niantic generell regelmäßig kostenlose Items. Die tägliche Box sollte den Spielern ein paar Items geben, damit man zumindest seinen täglichen Fang erledigen kann, falls man sich in häuslicher Quarantäne befindet.Größere Geschenke gibt es in Pokémon GO allerdings auch regelmäßig. Dazu gehören Fern-Raid-Pässe, die jede Woche verteilt werden. Schaut also regelmäßig in den Shop und sichert euch dort kostenlose Items.

Was könnte sich jetzt ändern? Bisher gibt es noch keine Berichte von betroffenen Trainern, dass sie jetzt ganz andere Items aus ihrer Box holen.

Es könnte allerdings sein, dass ausgewählte Trainer zukünftig zumindest ein paar andere Items ergattern können. Möglichkeiten wären hier silberne Sanabeeren oder goldene Himmihbeeren. Ob Premium-Items, die man sonst kaufen müsste, ebenfalls in der Box landen, ist fraglich.

Bin ich auch betroffen? Checkt dafür eure tägliche Box ab. Sie dürfte bei den deutschen Spielern vermutlich erst ab morgen, also dem 12. März, verändert sein. Schaut, ob in eurer Box ein Item enthalten ist, was ihr bisher nicht bekommen habt. Falls ja, dann dürfte ihr zu den glücklichen Testern gehören.

Was gibt es sonst noch in Pokémon GO? Aktuell läuft noch die Suche nach Legenden. Dort gibt es neue Quests, Shinys und Raid-Bosse. Ansonsten warten im März noch Raid- und Rampenlichtstunden auf euch.

Eine genaue Übersicht über alle Events und welche Ereignisse sich davon besonders lohnen, findet ihr in unserer großen Auflistung zu den Events im Monat März. Schaut vorbei:

