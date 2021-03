Pokémon GO verteilt jetzt großzügig XL-Bonbons für Legendäre

In Pokémon GO findet ihr jetzt leichter XL-Bonbons für eure Monster und für legendäre Pokémon. Wir zeigen euch, was sich geändert hat und wo ihr jetzt zuschlagen könnt.

Was hat sich verändert? Niantic kündigte bereits zum Ende Februar 2021 an, dass die Entwickler an der Art, wie man XL-Bonbons verdient, schraubt. Seit der Nacht auf den 12. März sind die Änderungen aktiv und ihr könnt jetzt auf neuen Wegen schnell XL-Bonbons verdienen.

Wir zeigen euch in dieser Übersicht hier auf MeinMMO, wo es jetzt leicht die Bonbons gibt und wie viele das sind. Besonders bei legendären Pokémon macht sich die Änderung spürbar bemerkbar.

Hier gibt’s nun garantiert XL-Bonbons

Nutzt diese Möglichkeiten: Niantic kündigte bereits an, wo man Änderungen vornimmt.

Beim Tauschen von Pokémon besteht die Chance, für das getauschte Pokémon ein XL-Bonbon zu erhalten. Je größer die Distanz der Fangorte, desto höher die Chance.

Beim Spazieren mit eurem Kumpel besteht jetzt die Chance auf XL-Bonbons.

Für das Fangen von legendären, mysteriösen oder entwickelten Pokémon, erhaltet ihr jetzt garantiert XL-Bonbons.

Die Trainer von Pokémon GO haben seit den Änderungen schon fleißig nachgeforscht und ihre Ergebnisse zusammengetragen. Daraus ergeben sich die folgenden Änderungen:

Beim Spazieren mit dem Kumpel erscheint irgendwann die Meldung, dass ein XL-Bonbon verdient wurde

Meilensteine bei Tauschen konnten noch nicht identifiziert werden, um garantierte XL-Bonbons zu bestimmen

Legendäre und Mysteriöse Pokémon geben garantiert mindesten 3 XL-Bonbons pro Fang



Von Level 1 bis 40 setzt ihr weiterhin für Level-Ups eurer Pokémon Sternenstaub und normale Bonbons ein. Nach Level 40 müsst ihr dann auf Sternenstaub und XL-Bonbons wechseln.

Allerdings erhaltet ihr beim Fang von normalen Pokémon keine garantierten XL-Bonbons, sondern habt nur eine Chance darauf. Das macht diese Ressource so selten.

Warum ist diese Änderung wichtig?

Das ist besonders: Es war Trainern ein großer Wunsch, mehr XL-Bonbons für die Fänge von legendären Pokémon zu erhalten. Diese besonders starken Pokémon fängt man nur in Raids oder erhält sie selten durch Forschungen, die PvP-Liga oder Gegner wie Giovanni. Gerade weil sie so selten sind, dauert es lange, genug XL-Bonbons zum Maximieren ihrer WP zu erhalten. Diese Änderung kommt Trainern also gerade recht.

So habt ihr es gerade viel leichter, eure legendären Pokémon auf die höchste Stufe zu bringen. Dadurch werdet ihr in Raids als Angreifer noch stärker und könnt es leichter mit den vielen neuen Gegnern aufnehmen, die ihren Release in den nächsten Wochen und Monaten haben.

Tipp: Gerade gibt es für jedes gefangene Meltan mindestens 3 XL-Bonbons, maximal sogar 6. Ob das von Niantic so gewollt ist, ist noch unklar. Trainer raten, das jetzt schnell auszunutzen, bevor Niantic diese Änderung bei Meltan wieder verändert. Jeder kann kostenlos Meltan-Boxen in Pokémon GO freischalten. So kriegt ihr locker die XL-Bonbons zusammen, die ihr für ein Level-50-Melmetal benötigt.

Wie gefallen euch die Änderungen an den XL-Bonbons in Pokémon GO? Findet ihr das gut und seid schon fleißig am Sammeln, oder wünscht ihr weitere Änderungen in anderen Bereichen?