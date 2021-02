Pokémon GO kündigt 3 neue Methoden an, um an begehrte XL-Bonbons zu kommen

In Pokémon GO gibt es bald Anpassungen bei den XL-Bonbons. Niantic versprach 3 neue Methoden, wie ihr bald an die seltenen Bonbons der Pokémon kommt.

Was sind überhaupt XL-Bonbons? Diese Bonbons gibt es nur für Trainer ab Level 40. Ihr bekommt sie selten beim Fangen, Verschicken oder Ausbrüten von Pokémon.

Mit den XL-Bonbons könnt ihr Pokémon ab Level 40 weiterleveln und bis zum Maximallevel 50 pushen.

So könnt ihr bald XL-Bonbons sammeln

XL-Bonbons durch Tauschen: Wenn ihr Pokémon tauscht, sollt ihr bald XL-Bonbons bekommen. Die Bonbons sind dabei nicht garantiert, aber die Wahrscheinlichkeit wächst je weiter die getauschten Monster voneinander entfernt gefangen wurden.

Durchs Tauschen gibt es bald XL-Bonbons.

XL-Bonbons durch Kumpel-Pokémon: Geht ihr mit einem Kumpel-Pokémon spazieren, gibt es nach einer gewissen Anzahl an Kilometern ein Bonbon. Zukünftig soll es auch die Chance auf XL-Bonbons geben – eine Garantie gibt es darauf aber nicht.

Garantierte XL-Bonbons: Diese Einführung ist besonders interessant. So sollt ihr garantiert für jedes legendäre, mysteriöse und entwickelte Pokémon mindestens ein XL-Bonbon bekommen.

Das bedeutet, dass ihr maximal 296 legendäre Raid-Bosse fangen müsst, um dieses Monster dann auf das maximale Level 50 zu pushen. Das klingt nach viel, aber in der Vergangenheit waren es teilweise sogar über 1000 Raid-Bosse, die man fangen musste.

Was bedeutet das für das Spiel? Bisher waren XL-Bonbons besonders selten. Nun könnt ihr gezielt vor allem seltenere Pokémon jagen und davon XL-Bonbons ergattern. Das gilt vor allem für legendäre Raids.

Ihr solltet nun aber auch Pokémon behalten, die ihr an entfernten Orten fangt. Tauscht die dann mit Freunden, die dadurch bessere Chancen auf XL-Bonbons haben. Im Gegenzug könnt ihr dann ihre Monster aus der Entfernung bekommen und XL-Bonbons abkassieren.

Behaltet daher auch alle seltenen Pokémon, die ihr fangt und vertauscht sie mit Freunden. Hier bieten sich Kaumalat, Kapuno, Milza oder alle legendären Monster an. Aber auch Larvitar, Tanhel oder Kindwurm haben starke Entwicklungen und erscheinen nur selten in der Wildnis, sodass XL-Bonbons hier besonders selten sind.

Wann gibt es diese Anpassungen? Das ist noch nicht ganz klar. Bisher hat Niantic noch keine genau Zeit genannt. Allerdings kann man damit rechnen, dass die Anpassungen im Monat März durchgeführt werden, da sie zusammen mit den Events im März angekündigt wurden.

Was ist sonst los? Eine Menge! Der kommende Monat steckt voller Events in Pokémon GO und ihr habt fast jeden Tag ein besonderes Event. Damit ihr nicht den Überblick über alle Events verliert, zeigen wir sie euch hier in der Übersicht:

