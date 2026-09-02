Pokémon GO Guide: Was sind XL Bonbons und wo findet man sie?

Gaming Guide Service
6

Pokémon GO Guide: XL Bonbons bekommen und umtauschen

Patrick Patrick Freese Lesezeit 2 Minuten
Pokémon GO Bonbons Pink Titel2

Die XL Bonbons in Pokémon GO sind eine Ressource im Spiel. Wir zeigen euch, was sie können, wie teuer es ist, damit Pokémon zu leveln, und was ihr noch darüber wissen müsst.

Pokémon GO: Mega-Staraptor im Super-Mega-Raid-Tag – Alle Inhalte des Events
Pokémon GO: Mega-Staraptor im Super-Mega-Raid-Tag – Alle Inhalte des Events
Augmented Reality

Was sind XL Bonbons überhaupt? Niantic kündigte diese neuen Bonbons gleichzeitig mit dem großen Winter-Update für Pokémon GO an. Die maximale Stufe für eure Monster liegt bei Level 50. Um das zu erreichen, müsst ihr auch XL Bonbons einsetzen.

Von Level 1 bis 40 setzt ihr für Level-Ups eurer Pokémon Sternenstaub und Bonbons ein. Nach Level 40 müsst ihr dann auf Sternenstaub und XL-Bonbons wechseln.

Damit ihr das richtig macht und bestens vorbereitet seid, zeigen wir euch hier im Guide alles, was ihr zu XL Candy wissen müsst.

Update vom 2. September 2026: Wir haben den Artikel strukturell angepasst.
Video starten
Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Wie findet man XL Bonbons?

Dieses Level müsst ihr erreichen: Euer Trainer muss mindestens auf Stufe 40 sein, damit ihr die XL Bonbons überhaupt erhalten könnt.

XL Bonbons als Belohnung: Verschiedene Aktivitäten in Pokémon GO bringen euch die begehrten XL Bonbons. Die bereits bekannten listen wir hier für euch auf. Bedenkt aber, dass bei den meisten Aktivitäten keine Garantie für die Bonbons besteht. Die Tabelle zeigt die Möglichkeit, wo die Bonbons als Belohnung entspringen können.

AktivitätMögliche XL Bonbons
Ein Pokémon fangen0 bis 3 XL Bonbons
Einen Raidboss fangen1 XL Bonbon
Einen Dyna-Kampf gewinnen1 XL Bonbon
(2, wenn ihr die Belohnungen für 200 Coins verdoppelt)
Ein Pokémon tauschen1 XL Bonbon für einen
oder beide Trainer
(Die Chancen liegen bei etwa 10 %
und steigen mit der Tauschdistanz)
Ein Pokémon ausbrüten
(Stand vom Dezember 2020)		Bonbons im Durchschnitt:
2-km-Ei: 1
5-km-Ei: 3
7-km-Ei: 3
10-km-Ei: 4
12-km-Ei: 4
Ein Pokémon verschicken1 XL Bonbon pro Transfer
Umwandlung von regulären
Pokémon-Bonbons		100 reguläre Bonbons bringen 1 XL Bonbon
Mit Buddy-Pokémon laufen1 XL Bonbon
(Je höher das Level des Buddy-Pokémon ist,
desto höher ist die Chance auf ein XL Bonbon)
Ein Pokémon entwickeln1 XL Bonbon
Pokémon in Arenen
eine Beere geben		1 XL Bonbon

Was ist mit Sananabeeren? Bisher hatten die Sananabeeren keine Auswirkungen auf die Menge der XL Bonbons. Sie erschienen dadurch nicht häufiger. Die Menge der XL Bonbons wurde durch Sananabeeren nicht gesteigert.

Eintauschen von Bonbons: Wer will, kann seine Bonbons in XL Bonbons umwandeln. Das funktioniert im Verhältnis 100 zu 1. Also werden 100 normale Bonbons zu einem XL Bonbon, wenn ihr das wollt. Das lohnt sich vor allem nach Events wie einem Community Day, wenn ihr viele hundert Bonbons für eine Spezies sammeln konntet.

Mehr zum Thema
Pokémon GO bringt nach 6 Jahren endlich Rüstungs-Mewtu zurück – So erhaltet ihr es
von Max Handwerk
Pokémon GO bringt nach 6 Jahren endlich Rüstungs-Mewtu zurück – So erhaltet ihr es
Pokémon GO: Zwei neue Attacken machen Mewtu noch mächtiger
von Max Handwerk
Pokémon GO: Zwei neue Attacken machen Mewtu noch mächtiger
Pokémon GO: Mega-Aufstieg startet heute – Alle Informationen zum Event vor dem Mega-Finale
von Paul Kutzner
Pokémon GO: Mega-Aufstieg startet heute – Alle Informationen zum Event vor dem Mega-Finale

Verschicken von Pokémon: Ein Trainer analysierte, wie das Verschicken von Pokémon für den Erhalt von XL-Bonbons funktioniert. Dabei stellte er fest, dass das Level des Pokémon erhebliche Auswirkungen auf die Chance von XL-Bonbons hat. Was ihr beim Verschicken von Pokémon für XL-Bonbons beachten müsst.

Was kosten Level-Ups mit XL Bonbons?

Damit müsst ihr rechnen: Die Kosten für die Level-Ups sind recht hoch. Da ihr pro Level eines Pokémons zwei Level-Ups nutzen müsst, kommt da schnell eine große Summe zusammen. Wie die Dataminer von PokeMiners (via Twitter) in einer Grafik zeigen, kostet es euch 250.000 Sternenstaub und 296 XL Bonbons, um ein Pokémon von Level 40 auf Level 50 zu bringen.

In der folgenden Tabelle seht ihr die Sternenstaub- und XL-Bonbon-Kosten ab Level 41.

Levelt ihr ein erlöstes Pokémon, sind die Kosten etwas reduziert. Bei Crypto-Pokémon sind die Kosten hingegen etwas erhöht.

LevelSternenstaubXL Bonbons
4110.00010
41,510.00010
4211.00010
42,511.00010
4311.00012
43,511.00012
4412.00012
44,512.00012
4512.00015
45,512.00015
4613.00015
46,513.00015
4713.00017
47,513.00017
4814.00017
48,514.00017
4914.00020
49,514.00020
5015.00020
50,515.00020

Seit dem Level-Update in Pokémon GO ist nicht mehr bei Level 50 Schluss. Seitdem geht es bis Level 80. Neben einer Menge Erfahrungspunkte müsst ihr für die letzten Level außerdem einige Aufgaben erledigen. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht für Level 71 bis 80 in Pokémon GO.

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
6 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
ShinyMan
#1218631
Dieser Kommentar wurde ausgeblendet, weil er nicht zu den Kommentar-Richtlinien passt.
LadyBellia
#1112205

Wie benutze ich die XL Bonbons ?

0
ShinyHunter666
#946052

Gibt es XL Bonbons für jede Spezies oder sind das allgemeine XL Bonbons analog zu Sonderbonbons, die man individuell einsetzen kann?

0
RedCat
#947316

Jedes Pokémon hat seine eigenen XL Bonbons.

0
javarkaa
#945978

Die App Pokemon Go

0
gaia
#945859

Könnte es sein, die Level nach Level 40 beginnen bei 40,5 und nicht bei 41 und enden bei 50 und nicht 50,5

1
RedCat
#947397

Ja, die neuen Level der Pokémon gehen von 40,5 bis 50.

0
6
0
Sag uns Deine Meinungx