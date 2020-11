Pokémon GO Guide: Was sind XL Bonbons und wo findet man sie?

Die XL Bonbons in Pokémon GO sind eine neue Ressource im Spiel. Wir zeigen euch, was sie können, wie teuer es ist, damit Pokémon zu leveln und was ihr noch darüber wissen müsst.

Was sind XL Bonbons überhaupt? Niantic kündigte diese neuen Bonbons gleichzeitig mit dem großen Winter-Update für Pokémon GO an. Die neue Maximal-Stufe im Spiel beträgt Level 50. Um das zu erreichen, müsst ihr auch XL Bonbons einsetzen.

Von Level 1 bis 40 musstet ihr bisher für Level-Ups eurer Pokémon Sternenstaub und Bonbons einsetzen. Nach Level 40 müsst ihr dann auf Sternenstaub und XL-Bonbons wechseln.

Damit ihr das richtig macht und bestens vorbereitet seid, zeigen wir euch hier im Guide alles, was ihr zu XL Candy wissen müsst. Die neuen Bonbons werden vermutlich ab dem 1. oder 2. Dezember 2020 im Spiel sein. Dann kommt die 6. Generation und dann wird auch die Level-Beschränkung erhöht.

Das ist wichtig: Dieser Guide ist auf dem Stand vom 28.11.2020. Es ist möglich, dass noch weitere Änderungen an den XL Bonbons vorgenommen werden. Sobald das passiert, aktualisieren wir diesen Guide für euch.

Wie findet man XL Bonbons?

Dieses Level müsst ihr erreichen: Euer Trainer muss mindestens auf Stufe 40 sein, damit ihr die XL Bonbons überhaupt erhalten könnt.

XL Bonbons als Belohnung: Verschiedene Aktivitäten in Pokémon GO bringen euch die begehrten XL Bonbons. Die bereits bekannten listen wir hier für euch auf. Bedenkt aber, dass bei den meisten Aktivitäten keine Garantie für die Bonbons besteht. Die Tabelle zeigt die Möglichkeit, wo die Bonbons als Belohnung entspringen können.

Aktivität Mögliche XL Bonbons Ein Pokémon fangen 0 bis 3 XL Bonbons Einen Raidboss fangen 1 XL Bonbon Ein Pokémon tauschen 1 XL Bonbon für einen

oder beide Trainer Ein Pokémon ausbrüten 5-km-Ei – Bis zu 16 XL Bonbons

10-km-Ei – Bis zu 24 XL Bonbons Ein Pokémon verschicken 1 XL Bonbon pro Transfer Meltan Box Bis zu 18 Meltan XL Bonbons

pro Stunde

Was ist mit Sananabeeren? Bisher hatten die Sananabeeren keine Auswirkungen auf die Menge der XL Bonbons. Sie erschienen dadurch nicht häufiger. Die Menge der XL Bonbons wurde durch Sananabeeren nicht gesteigert.

Was ist mit anderen Eiern? Bisher gab es aus den 2-km-Eiern und den 7-km-Eiern keine XL-Bonbons.

Eintauschen von Bonbons: Wer will, kann seine Bonbons in XL Bonbons umwandeln. Das funktioniert im Verhältnis 100 zu 1. Also werden 100 normale Bonbons zu einem XL Bonbon, wenn ihr das wollt. Das lohnt sich vor allem nach Events wie einem Community Day, wenn ihr viele hundert Bonbons für eine Spezies sammeln konntet.

Was kosten Level-Ups mit XL Bonbons?

Damit müsst ihr rechnen: Die Kosten für die Level-Ups sind recht hoch. Da ihr pro Level eines Pokémon zwei Level-Ups nutzen müsst, kommt da schnell eine große Summe zusammen. Wie die Dataminer von PokeMiners (via Twitter) in einer Grafik zeigen, kostet es euch 250.000 Sternenstaub und 296 XL Bonbons, um ein Pokémon von Level 40 auf Level 50 zu bringen.

In der folgenden Tabelle seht ihr die Sternenstaub- und XL-Bonbon-Kosten ab Level 41.

Laut Testern kostet es weniger Bonbons, seine erlösten Pokémon mit Power-Ups zu leveln. Crypto-Pokémon hingegen sollen etwas teurer sein.

Level Sternenstaub XL Bonbons 41 10.000 10 41,5 10.000 10 42 11.000 10 42,5 11.000 10 43 11.000 12 43,5 11.000 12 44 12.000 12 44,5 12.000 12 45 12.000 15 45,5 12.000 15 46 13.000 15 46,5 13.000 15 47 13.000 17 47,5 13.000 17 48 14.000 17 48,5 14.000 17 49 14.000 20 49,5 14.000 20 50 15.000 20 50,5 15.000 20

Die Level nach 40 sind auch bei Trainern interessant. Denn damit ihr das Level-Up erreicht, müsst ihr nicht einfach nur EP sammeln. Wir zeigen euch alle Level-Quests, die ihr auf Level 41 bis 50 in Pokémon GO erfüllen müsst.

