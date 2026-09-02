Pokémon GO Guide: Was sind XL Bonbons und wo findet man sie?

Die XL Bonbons in Pokémon GO sind eine Ressource im Spiel. Wir zeigen euch, was sie können, wie teuer es ist, damit Pokémon zu leveln, und was ihr noch darüber wissen müsst.

Was sind XL Bonbons überhaupt? Niantic kündigte diese neuen Bonbons gleichzeitig mit dem großen Winter-Update für Pokémon GO an. Die maximale Stufe für eure Monster liegt bei Level 50. Um das zu erreichen, müsst ihr auch XL Bonbons einsetzen.

Von Level 1 bis 40 setzt ihr für Level-Ups eurer Pokémon Sternenstaub und Bonbons ein. Nach Level 40 müsst ihr dann auf Sternenstaub und XL-Bonbons wechseln.

Damit ihr das richtig macht und bestens vorbereitet seid, zeigen wir euch hier im Guide alles, was ihr zu XL Candy wissen müsst.

Update vom 2. September 2026: Wir haben den Artikel strukturell angepasst.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Wie findet man XL Bonbons?

Dieses Level müsst ihr erreichen: Euer Trainer muss mindestens auf Stufe 40 sein, damit ihr die XL Bonbons überhaupt erhalten könnt.

XL Bonbons als Belohnung: Verschiedene Aktivitäten in Pokémon GO bringen euch die begehrten XL Bonbons. Die bereits bekannten listen wir hier für euch auf. Bedenkt aber, dass bei den meisten Aktivitäten keine Garantie für die Bonbons besteht. Die Tabelle zeigt die Möglichkeit, wo die Bonbons als Belohnung entspringen können.

Aktivität Mögliche XL Bonbons Ein Pokémon fangen 0 bis 3 XL Bonbons Einen Raidboss fangen 1 XL Bonbon Einen Dyna-Kampf gewinnen 1 XL Bonbon

(2, wenn ihr die Belohnungen für 200 Coins verdoppelt) Ein Pokémon tauschen 1 XL Bonbon für einen

oder beide Trainer

(Die Chancen liegen bei etwa 10 %

und steigen mit der Tauschdistanz) Ein Pokémon ausbrüten

(Stand vom Dezember 2020) Bonbons im Durchschnitt:

2-km-Ei: 1

5-km-Ei: 3

7-km-Ei: 3

10-km-Ei: 4

12-km-Ei: 4 Ein Pokémon verschicken 1 XL Bonbon pro Transfer Umwandlung von regulären

Pokémon-Bonbons 100 reguläre Bonbons bringen 1 XL Bonbon Mit Buddy-Pokémon laufen 1 XL Bonbon

(Je höher das Level des Buddy-Pokémon ist,

desto höher ist die Chance auf ein XL Bonbon) Ein Pokémon entwickeln 1 XL Bonbon Pokémon in Arenen

eine Beere geben 1 XL Bonbon

Was ist mit Sananabeeren? Bisher hatten die Sananabeeren keine Auswirkungen auf die Menge der XL Bonbons. Sie erschienen dadurch nicht häufiger. Die Menge der XL Bonbons wurde durch Sananabeeren nicht gesteigert.

Eintauschen von Bonbons: Wer will, kann seine Bonbons in XL Bonbons umwandeln. Das funktioniert im Verhältnis 100 zu 1. Also werden 100 normale Bonbons zu einem XL Bonbon, wenn ihr das wollt. Das lohnt sich vor allem nach Events wie einem Community Day, wenn ihr viele hundert Bonbons für eine Spezies sammeln konntet.

Verschicken von Pokémon: Ein Trainer analysierte, wie das Verschicken von Pokémon für den Erhalt von XL-Bonbons funktioniert. Dabei stellte er fest, dass das Level des Pokémon erhebliche Auswirkungen auf die Chance von XL-Bonbons hat. Was ihr beim Verschicken von Pokémon für XL-Bonbons beachten müsst.

Was kosten Level-Ups mit XL Bonbons?

Damit müsst ihr rechnen: Die Kosten für die Level-Ups sind recht hoch. Da ihr pro Level eines Pokémons zwei Level-Ups nutzen müsst, kommt da schnell eine große Summe zusammen. Wie die Dataminer von PokeMiners (via Twitter) in einer Grafik zeigen, kostet es euch 250.000 Sternenstaub und 296 XL Bonbons, um ein Pokémon von Level 40 auf Level 50 zu bringen.

In der folgenden Tabelle seht ihr die Sternenstaub- und XL-Bonbon-Kosten ab Level 41.

Levelt ihr ein erlöstes Pokémon, sind die Kosten etwas reduziert. Bei Crypto-Pokémon sind die Kosten hingegen etwas erhöht.

Level Sternenstaub XL Bonbons 41 10.000 10 41,5 10.000 10 42 11.000 10 42,5 11.000 10 43 11.000 12 43,5 11.000 12 44 12.000 12 44,5 12.000 12 45 12.000 15 45,5 12.000 15 46 13.000 15 46,5 13.000 15 47 13.000 17 47,5 13.000 17 48 14.000 17 48,5 14.000 17 49 14.000 20 49,5 14.000 20 50 15.000 20 50,5 15.000 20

Seit dem Level-Update in Pokémon GO ist nicht mehr bei Level 50 Schluss. Seitdem geht es bis Level 80. Neben einer Menge Erfahrungspunkte müsst ihr für die letzten Level außerdem einige Aufgaben erledigen. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht für Level 71 bis 80 in Pokémon GO.