Pokémon GO: Morgen startet das große Johto-Event – Das müsst ihr wissen

Besonders stark ist hier die Attacke für Despotar. Damit wird es zu einem der besten Gestein-Angreifer im Spiel. Diesen Angriff solltet ihr euch also durch Entwicklung sichern. Per normaler TM kann die Attacke nicht beigebracht werden.

In Pokémon GO startet morgen, am 26. Januar, das große Johto-Event. Wir zeigen euch Shinys, Boni und weitere Infos rund um das Ereignis.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × 3 = zwölf

Insert

You are going to send email to