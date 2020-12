Pokémon GO: Riesiges Kanto-Event bringt massig Shinys – Auch Mew

Was bekommt man ohne Ticket? Ohne Ticket wird sich das Event ebenfalls bemerkbar machen. Die legendären Monster befinden sich auch für Spieler ohne Ticket in Raids. Dazu gibt es:

In Raids tauchen außerdem die 3 legendären Vögel Arktos, Zapdos und Lavados auf, genau so wie Mewtu. Sie kommen mit speziellen Attacken.

Das gilt auch für Monster, die bisher noch nicht als schillernde Variante in Pokémon GO zu fangen waren. Dazu dürften dann auch Monster wie Relaxo oder Ditto zählen.

Das passiert im Event: Mit dem Ticket könnt ihr euch für eine Variante des Events entscheiden, die an die klassischen Editionen angelegt ist. Im englischen Blog-Post wird von Pokémon Green und Red gesprochen – denkbar, dass wir hierzulande eher „Blau“ und „Rot“ bekommen. Der Clou: Je nachdem, welche Seite ihr wählt, bekommt ihr andere Spawns. Wer alle Monster bekommen will, wird mit Freunden tauschen müssen – wie früher auf dem Gameboy.

Das Event stellt die klassischen Monster der 1. Generation aus Kanto in den Vordergund. Was genau im Event passiert, erfahrt ihr hier.

Wann startet das Event? Die Pokémon GO Tour: Kanto findet am Samstag, den 20. Februar 2021 statt. Das Event läuft von 09:00 Uhr morgens bis 21:00 Uhr abends Ortszeit.

