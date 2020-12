Pokémon GO verrät endlich die Details für den Community Day im Dezember

Nachdem die Monster für den Community Day in Pokémon GO im Dezember 2020 bereits bekannt waren, kennen wir nun auch die konkreten Uhrzeiten und Boni des Tages. Lest hier alles, was ihr zum Community Day wissen müsst.

Wann läuft der Community Day? Der letzte Community Day 2020 startet am Samstag, den 12. Dezember um 6:00 Uhr Ortszeit und endet am Sonntag, den 13. Dezember um 22:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt damit fast zwei ganze Tage, um euch die Inhalte des Events anzusehen.

Ingsgesamt stehen 22 Pokémon im Mittelpunkt, die bereits im Vorfeld bekannt waren. Jetzt hat Pokémon GO in einem neuen Blogpost verraten, wann ihr welche Pokémon vermehrt antrefft und welche besonderen Attacken es zur Feier des Tages gibt.

Community Day im Dezember – Boni, Attacken und mehr

Welche Attacken gibt es? Zur Feier des Tages und zum Abschluss des Jahres können exklusive Attacken aus den Jahren 2019 und 2020 erlernt werden. Dazu müsst ihr folgende Pokémon entwickeln:

Glutexo zu Glurak für die Attacke Feuerodem.

Kokuna zu Bibor für die Attacke Schlagbohrer.

Kadabra zu Simsala für die Attacke Konter.

Alpollo zu Gengar für die Attacke Finsterfaust.

Rizeros zu Rihornior für die Attacke Felswerfer.

Elektek zu Elevoltek für die Attacke Flammenwurf.

Magmar zu Magbrant für die Attacke Donnerblitz.

Karpador zu Garados für die Attacke Nassschweif.

Porygon2 zu Porygon-Z für die Attacke Triplette.

Tyracroc zu Impergator für die Attacke Aquahaubitze.

Keifel zu Mamutel für die Attacke Antik-Kraft.

Reptain zu Gewaldro für die Attacke Flora-Statue.

Jungglut zu Lohgock für die Attacke Lohekanonade.

Blanas zu Tengulist für die Attacke Kugelsaat kennt.

Kirlia zu Guardevoir oder Galagladi für die Attacke Synchrolärm.

Muntier zu Letarking für die Attacke Bodyslam.

Vibrava zu Libelldra für die Attacke Erdkräfte.

Drasche zu Brutalanda für die Attacke Wutanfall.

Chelcarain zu Chelterrar für die Attacke Flora-Statue.

Panpyro zu Panferno für die Attacke Lohekanonade.

Pliprin zu Impoleon für die Attacke Aquahaubitze.

In Zukunft sollt ihr die exklusiven Attacken aus dem Jahr 2018 auch noch einmal erlernen können. Dazu fehlen aktuell aber noch Infos.

Diese Boni gibt es noch: Zusätzlich zu den exklusiven Attacken gibt es weitere Boni zum Community Day. So erhaltet ihr für 1.280 Münzen im Shop einmalig eine Box mit 30 Hyperbällen, 5 Glücks-Eiern, einer Top-Sofort-TM und einer Top-Lade-TM.

Zudem gibt es eine exklusive Forschung, bei deren Abschluss ihr eine weitere Top-Lade-TM und andere Belohnungen erhaltet. Eine weitere Spezialforschung gibt es für einen US-Dollar im Shop.

Diese Pokémon tauchen vermehrt auf: Über die gesamte Dauer des Community Day werdet ihr Glumanda, Hornliu, Abra, Nebulak, Rihorn, Elektek, Magmar, Karpador, Porygon, Samurzel und Plinfa häufiger begegnen.

Außerdem erscheinen Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam in Raid-Kämpfen und aus 2-km-Eiern. Weitere Boni und Pokémon bekommt ihr an den jeweiligen Tagen.

Pokémon und Boni an den einzelnen Tagen

Samstag von 11:00-17:00 Uhr Ortszeit

Hornliu, Abra, Nebulak, Rihorn, Samurzel und Plinfa tauchen häufiger auf

es gibt doppelten Sternenstaub fürs Fangen von Pokémon

die Schlüpf-Distanz ist halbiert, wenn Eier in Brutmaschinen gelegt werden

Rauch hält drei Stunden lang

Mega-Gengar erscheint häufiger in Mega-Raids

Sonntag von 11:00-17:00 Uhr Ortszeit

Glumanda, Elektek, Magmar, Karpador und Porygon erscheinen häufiger

es gibt doppelten Sternenstaub fürs Fangen von Pokémon

die Schlüpf-Distanz ist halbiert, wenn Eier in Brutmaschinen gelegt werden

Rauch hält drei Stunden lang

Mega-Glurak erscheint häufiger in Mega-Raids

Wer bis zum Start des Community Day noch etwas zu tun sucht, sollte sich jetzt die neuen Inhalte zur Gen 6 in Pokémon GO ansehen. Die Gen 6 ist am 2. Dezember mit einem Event gestartet und bietet etliche neue Inhalte. Das Event läuft noch bis zum 8. Dezember um 22:00 Uhr Ortszeit. Perfekt, um sich zumindest ein wenig Zeit bis zum Start des Community Day zu vertreiben.