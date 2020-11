Was passiert noch im Dezember? In diesem Monat steht eine Menge auf dem Programm. Niantic rollt das Update „GO Beyond“ aus, welches Gen 6, Jahreszeiten und Level 50 bringt.

Außerdem wurde noch nichts über die exklusiven Attacken verraten. Bislang war es so, dass man am Community Day im Dezember alle exklusiven Attacken der Community Days erlernen konnte.

Das muss sich noch zeigen: Bereits in den letzten Jahren hatte Niantic ähnliche Community Days stattfinden lassen. 2019 gab es jeweils dreistündige Events , die immer die Hälfte der Event-Pokémon hervorgebracht haben. Die andere Hälfte gab es dann am anderen Tag.

Wann läuft der Community Day? Dieses Event wird gleich an 2 Tagen laufen. Am 12. und 13. Dezember wird der Community Day im Dezember stattfinden. Eine genaue Uhrzeit dafür gibt es noch nicht.

