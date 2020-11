Ab dem 1. Dezember wird es in Pokémon GO wieder richtig spannend. Entwickler Niantic rollt das Update „GO Beyond“ aus. Es wartet die 6. Generation, Level 50 und die erste Jahreszeit auf euch.

Was ist GO Beyond? Dieses Update hatte Niantic Mitte November angekündigt. Damit bringen sie ihr größtes Update aller Zeiten ins Spiel. Heute, also am 30. November, erwarten euch erste Neuerungen. Die Tage darauf wird es ebenfalls spannend.

Damit ihr eine Übersicht über die nächsten Tage habt und was dort passieren wird, gehen wir mit euch den nächsten Tage chronologisch durch.

30. November 2020 – Was passiert da?

Diese Neuerungen am Level kommen: Die ersten Neuerungen zu Level 50 sollen schon ab dem 30. November eingeführt werden. Als Uhrzeit wird 22:00 Uhr vermutet – da passiert in der Regel das Meiste in Pokémon GO.

Ab dem 30. November verändert sich das Levelsystem. Ihr erhaltet mehr EP für unterschiedlichste Aktionen – es könnte also so werden, wie das neue System in Australien.

Wann Level 50 eingeführt wird, ist bisher noch nicht vollständig geklärt. Niantic schreibt nirgends ein ganz genaues Datum für die Einführung von Level 50. Möglicherweise ist es heute Abend also ebenfalls so weit.

Was passiert noch? Aktuell gibt es auf Twitter einen Countdown eines Raid-Eis, der heute um 20:00 Uhr abläuft. Hinter dem Raid-Ei verbrigt sich vermutlich das neue Pokémon Psiau, welches ausreichend angeteasert wurde.

Wir könnten also damit rechnen, dass ab 20:00 Uhr dieses Pokémon in den Raids erscheinen wird. Das bleibt allerdings abzuwarten.

1. Dezember 2020 – Was passiert da?

Diese Neuerungen kommen bei den Jahreszeiten: Die Jahreszeiten selbst sind die große Neuerung, denn bisher gab es so etwas noch nicht in Pokémon GO. Ab dem 1. Dezember um 8:00 Uhr Ortszeit wird die erste Jahreszeit aktiv sein.

Die trägt den Namen „eine festliche Jahreszeit“. Sie soll sich um die Festtage, aber auch um die 6. Generation drehen. Hier kommt es jedoch zu einem Widerspruch. Niantic meint, dass zum Start der Jahreszeit auch erste Pokémon aus Gen 6 erscheinen werden. In ihrer Ankündigung zur Gen 6 schreiben sie allerdings, dass die Pokémon aus der Kalos-Region erst am 2. Dezember erscheinen werden.

Es wird sich also spätestens am 1. Dezember um 8:00 Uhr zeigen, ob erste Pokémon aus Gen 6 auftauchen oder ob wir noch einen Tag warten müssen.

Generell sollen die Jahreszeiten Spawns, Eier und Raids beeinflussen und auch die nördliche und südliche Hemisphäre spielt bei den Spawns eine Rolle. Zudem sollen die Mega-Entwicklungen je nach Jahreszeit unterschiedlich stark sein.

In dieser Jahreszeit sollen vor allem Pokémon wie Alola-Sandan, Alola-Vulpix, Lapras, Jurob, Teddiursa und die Winter-Form von Sesokitz erscheinen.

Wir werden euch morgen auf MeinMMO über die Jahreszeit aufklären und auf die Neuerungen schauen.

Diese Neuerungen kommen beim PvP-Modus: Zusammen mit den Jahreszeiten wird auch ein neues Ränge-System in der PvP-Liga eingeführt. Ihr werdet dann 24 Ränge erklimmen können und es gibt Medaillen, wenn ihr die Ränge 21-24 erreicht.

Außerdem wird das Belohnungssystem in der Liga überarbeitet und die Belohnungen richten sich nach euren Rängen und den Jahreszeiten.

2. Dezember 2020 – Was passiert da?

Diese Neuerungen bei den Pokémon kommen: Am 2. Dezember sollen offiziell 17 Pokémon der 6. Generation erscheinen. Dazu gehören:

Igamaro

Igastarnish

Brigaron

Fynx

Rutena

Fennexis

Froxy

Amphizel

Quajutsu

Scoppel

Grebbit

Dartiri

Dartignis

Fiaro

Leufeo

Pyroleo

Clavion (regionales Pokémon aus Frankreich)

Eine genaue Uhrzeit zum Release gibt es allerdings noch nicht. Zudem weiß man noch nicht, welche Monster in der Wildnis fangbar und welche beispielsweise nur durch Raids zu bekommen sind.

Am 2. Dezember um 10:00 Uhr Ortszeit wird dann ein Event rund um die 6. Generation gestartet. Dort erscheinen Monster aus der Kalos-Region häufiger. Genauere Infos zum Event gibt es noch nicht.

Wenn ihr schon mal mehr Infos zu den Starter der 6. Generation haben wollt, dann schaut hier vorbei:

