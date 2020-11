Es ist wahrscheinlich, dass Psiau dann ebenfalls in Pokémon GO erscheinen oder zumindest offiziell bekanntgegeben wird. Der Release des neuen Pokémon wird auf alle Fälle nicht mehr lange dauern.

So stark wird Psiaugon: Psiau selbst ist nicht relevant für die Meta von Pokémon GO. Wir blicken daher auf die Entwicklung Psiaugon. Die Werte sehen wie folgt aus:

Das ist Psiau: Dieses Psycho-Pokémon ist die Vorentwicklung von Psiaugon. Es stammt aus der Kalos-Region und ist bisher noch nicht erhältlich in Pokémon GO.

Wir können also davon ausgehen, dass Psiau bald in Pokémon GO erscheinen wird. Das passt auch, denn es stammt aus der 6. Generation, die schon ab dem 2. Dezember veröffentlicht wird .

In Pokémon GO werden wir wohl bald das Debüt vom Psycho-Pokémon Psiau erleben. Das Monster aus der 6. Generation wird aktuell als neuer Raid-Boss angeteasert.

