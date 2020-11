Auf Twitter hat Pokémon GO zwei mysteriöse Teaser rund um einen Raid-Boss gezeigt. Das Ei zum Raid-Boss soll 44 Stunden lang aktiv sein. Was könnte das bedeuten?

Das ist passiert: Am Samstag hat sich Niantic via Twitter an die Community gewandt. Sie haben zwei kurze Videos gezeigt, die eine weiße Arena mit einem Raid gezeigt haben. Zunächst sah man ein Raid-Boss-Symbol und einen Timer von 6 Stunden:

Danach ging Niantic noch einen Schritt weiter und zeigte ein rotes Raid-Ei, welches ganze 44 Stunden aktiv ist. Wir binden euch den Tweet hier ein:

Kommt ein mysteriöser Raid-Boss?

Das ist spannend am Teaser: Einen solchen Raid gab es bisher noch nie in Pokémon GO. Aktuell tauchen die Eier maximal eine Stunde vor dem Raid auf der Arena auf. Ein Raid-Boss ist dann zwischen 45 Minuten oder 3 Stunden (an Raid-Tagen) aktiv. Ein Raid-Boss, der 6 Stunden aktiv ist, gab es noch nie.

Was könnte der Teaser bedeuten? Zur Ankündigung rund um das große „GO Beyond“-Update in Pokémon GO gab Niantic bekannt, dass ein mysteriöser Raid-Boss in die Level-1-Raids kommen wird. Das Update wird ab dem 1. Dezember ausgerollt. Der mysteriöse Raid-Boss könnte also ebenfalls in diesem Zeitraum erscheinen.

Was für ein Pokémon könnte kommen? Welches Pokémon sich allerdings hinter dem Raid-Ei verbirgt, ist noch völlig unklar.

Trainer haben im Hintergrund der Arena allerdings Schatten entdeckt, die nicht natürlich aussehen. Sie zeigen eine Art Kringel.

Dieser Kringel könnte laut Trainern für zwei Dinge sprechen:

Es ist das Symbol von Typ Psycho – Ein Psycho-Raid-Boss könnte also kommen

Es ist der Schwanz von Kecleon – Dieses Pokémon fehlt bisher noch und könnte ein Debüt in diesen Raids feiern

Wann weiß man mehr? Niantic schrieb in den Teasern, dass sie diese Entdeckungen weiter untersuchen werden. Wir dürften also schon bald mehr Infos dazu haben.

Spannend wird es auf jeden Fall werden, denn diese Raid-Art ist ganz neu in Pokémon GO. Ein Ei, was bereits 44 Stunden vorher erscheint, könnte die Planung der Trainer erleichtern und ein 6-stündiger Raid-Boss sorgt dafür, dass nicht zu viele Trainer auf einmal zur Arena pilgern werden.

Wenn ihr noch mehr zur 6. Generation erfahren wollt, dann schaut hier:

