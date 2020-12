Pokémon GO verrät endlich, wo ihr jetzt mehr EP erhaltet – Und wie viel

Seit Anfang Dezember ist das große Update in Pokémon GO aktiv. Jetzt zeigen die Entwickler, wo ihr wie viel EP mehr bekommt, wo Sternenstaub eine wichtige Rolle spielt und was sich an Pokémon-Begegnungen änderte.

Was ist neu? Niantic teilte am Abend des 7. Dezember 2020 ein Update mit der Community. Darin erzählen sie nun ausgiebig darüber, was sich für euch im Spiel getan hat. Denn Anfang Dezember erschien die große „GO Beyond“-Erweiterung, die einige Änderungen am Spiel vornahm. Man wusste zwar, welche Bereiche sich verändern, aber nicht genau, wie.

Mit der neuen Meldung von Niantic kommt nun Licht ins Dunkel. Wir zeigen euch, wo ihr jetzt mehr EP bekommt und wie viele Erfahrungspunkte das sind. Für die von euch, die aktuell leveln, sind das wichtige Infos.

Hier gibt es mehr Erfahrungspunkte

Das zeigt Niantic: In einer Übersicht zeigen die Entwickler, bei welchen Aktivitäten im Spiel ihr nun mehr Erfahrungspunkte erhaltet. Diese Boni bleiben so im Spiel.

Aktivität EP (vorher – nachher) Fange ein Pokémon mit gutem Wurf 10 EP 20 EP Fange ein Pokémon mit großartigem Wurf 50 EP 100 EP Fange ein Pokémon mit fabelhaftem Wurf 100 EP 1.000 EP Fange ein Pokémon mit Curveball-Wurf 10 EP 20 EP Entwickle ein Pokémon 500 EP 1.000 EP Erster Fang/Stop-Dreh pro Tag 500 EP 1.500 EP Siebter Fang/Stop-Dreh nacheinander 2.000 EP 6.000 EP Arena-Verteidiger mit Beere füttern 20 EP 50 EP Drehe einen PokéStop 50 EP 100 EP Besiege eine Arena 100 EP 1.000 EP Besiege einen Arena-Verteidiger 100 EP 300 EP Brüte ein 2-km-Ei aus 200 EP 500 EP Brüte ein 5-km-Ei aus 500 EP 1.000 EP Brüte ein 10-km-Ei aus 1.000 EP 2.000 EP Brüte ein Kurios-Ei aus 2.000 EP 4.000 EP Fange ein Pokémon im AR-Modus 100 EP 300 EP Fülle einen neuen PokéDex-Eintrag 500 EP 1.000 EP

Bei all diesen Aktivitäten könnt ihr jetzt also viele Erfahrungspunkte abstauben. Für euren Weg von Level 41 bis 50 in Pokémon GO müsst ihr viele EP sammeln. Behaltet diese Änderungen dafür also im Hinterkopf.

Was hat sich bei Sternenstaub und Kumpel-Pokémon geändert?

Pokémon-Begegnungen: Beim Fangen von Pokémon hat sich für euch etwas verändert.

Die Chance, nach einem Schnappschuss Farbeagle zu begegnen, wurde erhöht

Nanabbeeren beruhigen Pokémon jetzt vollkommen in Begegnungen

Ihr erhaltet jetzt noch mehr Bonbons bei Pokémon-Fängen, wenn ihr die silberne Sananabeere nutzt

Forschungen: Eine Forschung hat ihre Belohnung verändert.

Die Aufgabe „Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander“ belohnt euch jetzt mit einer Begegnung mit Kaumalat statt Larvitar

Kumpel-Pokémon: Ihr könnt jetzt bis zu drei Herzen am Tag verdienen, wenn ihr mit eurem Kumpel zusammen kämpft. Die goldenen Himmihbeeren und silbernen Sananabeeren sind jetzt effektiver, wenn ihr sie eurem Kumpel gebt.

Außerdem geraten Kumpel leichter in den „Aufgeregt-Modus“, in dem man doppelte Herzen verdient.

Sternenstaub: Wenn ihr jetzt Arena-Verteidiger mit Beeren füttert, erhaltet ihr 30 statt 20 Sternenstaub dafür. Außerdem erhaltet ihr jetzt durch die Wochenbelohnungen mit Abenteuer-Sync mehr Sternenstaub.

Wie gefallen euch die Änderungen? Findet ihr es gut, dass die Aktivitäten jetzt mehr EP bringen oder hätte Niantic da noch an anderen Stellen die Belohnungen verbessern sollen? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.