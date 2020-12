Pokémon GO bringt euch Shiny Celebi noch im Dezember

In Pokémon GO könnt ihr im Dezember Shiny Celebi und weitere schillernde Pokémon fangen. Dazu kehren Jessie und James zurück, die durch eine Forschung führen. Was passiert da?

Wie kriegt man Shiny Celebi? Das mysteriöse Pokémon Celebi konntet ihr bereits in Pokémon GO fangen, seine Shiny-Form allerdings noch nicht. Im Dezember feiert Pokémon GO die Premiere des neuen Films: „Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels“

Im Zuge dieser Premiere wartet eine neue Spezialforschung auf euch, die nach dem erfolgreichen Abschluss eine Begegnung mit Shiny Celebi bietet. Dazu kommen weitere Inhalte, ein neues Forscher-Pikachu und Shiny Geronimatz.

Pokémon GO – Film-Feier im Dezember – Was passiert da?

Bei dieser Feier erwarten euch vier kleinere Events. Drei davon starten zeitgleich. Los geht es ab dem 14. Dezember. Das ist nur einen Tag nach dem großen Community-Day-Event im Dezember.

Events ab dem 14.12

Wann? Ab Montag, dem 14. Dezember, starten gleich drei Ereignisse.

Erstes Event: Eine zeitlich begrenzte Spezialforschung mit Jessie und James startet. Diese ist vom Film „Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels“ inspiriert und belohnt euch am Ende mit Shiny Celebi.

Das Besondere ist, dass euch diesmal Jessie und James durch die Forschung führen.

Dazu kommen Jessie und James im Mauzi-Ballon zurück und haben ein anderes Crypto-Pokémon als bei ihren letzten Besuchen dabei.

Im Style-Shop gibt es dazu kostenloses Avatar-Artikel. Wann dieses Event endet, ist unklar.

Zweites Event: Forscher Pikachu findet ihr vom 14. Dezember bis zum 21. Dezember in Pokémon GO. Ihr trefft es in Raids und in der Wildnis und habt dabei die Chance auf eine Shiny-Begegnung.

In der Rampenlicht-Stunde am 15. Dezember trefft ihr häufig Forscher-Pikachu. Dazu gibt es doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon.

Drittes Event: Veränderte Spawns vom 14. Dezember bis 17. Dezember um 22:00 Uhr.

In der Wildnis von Pokémon GO verändern sich passend zum genannten Film die Spawns. Ihr trefft häufiger auf

Wildnis: Hoothoot, Blanas, Rotomurf und Waumboll. Seltener sollen auch Fermicula erscheinen

Raids: Schlurp, Flunkifer, Libelldra, Geronimatz und weitere

5km-Eier: Fluffeluff, Kussilla, Elekid, Magby, Mobai und Geronimatz

Shiny: Mit Glück trefft ihr Shiny Geronimatz

Am 25. Dezember

Wann? Am 25. Dezember von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Was? In dieser Zeit erscheinen Jessie und James mit ihrem Mauzi-Ballon häufiger.

Ob sie von weiteren Boni begleitet werden oder besondere Pokémon dabeihaben, steht noch nicht fest.