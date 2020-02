Pokémon GO: Wann kommt die Wochenbelohnung? Uhrzeit, Inhalt, Eier

Jeden Montag bekommt ihr in Pokémon GO die Wochenbelohnung von Abenteuer Sync. Wir geben euch hier die Übersicht über die Uhrzeit, die Eier und die Belohnungen.

Was ist die Wochenbelohnung? Wer die ganze Woche fleißig mit Abenteuer Sync gelaufen ist, der wird jeden Montag belohnt. Dabei gibt es 3 unterschiedliche Stufen der Belohnung, die anhand der gelaufenen Kilometer festgelegt werden:

5 km

25 km

50 km

Ihr bekommt dann wichtige Items und sogar spezielle Eier, die seltene Pokémon beinhalten.

Alles was ihr zur Wochenbelohnung wissen müsst

Zur welcher Uhrzeit gibt es die Wochenbelohnung? Jeden Montag um 9 Uhr Ortszeit gibt es die Wochenbelohnung abzustauben.

Wie sehen die Belohnungen genau aus? Je nach gelaufenen Kilometern könnt ihr unterschiedliche Belohnungen abstauben. Wer 50 Kilometer gelaufen ist, bekommt das Maximum an Belohnungen. Weitere Kilometer pro Woche werden nicht honoriert. So gibt es:

5 Kilometer Belohnungen 20x Pokéball

25 Kilometer Belohnungen 20x Pokéball 10x Superball 1.000 Sternenstaub sowie eine der folgenden Belohnungen: 5 km Ei 3 Sonderbonbon 3 silberne Sananabeeren

50 Kilometer Belohnungen 20x Pokéball 10x Superball 5x Hyperball 5.000 Sternenstaub sowie eine der folgenden Belohnungen: 5 km Ei 3 Sonderbonbon 3 silberne Sananabeeren und eine der folgenden Belohnungen: 5 km Ei 10 km Ei 5 Sonderbonbons 5 silberne Sananabeeren



Die silberne Sananabeere ist eine der Belohungen

Wochenbelohnung für 100 km – Was gibt Abenteuer Sync?

Gibt es eine Belohnung für 100 km? Seit Ende 2019 belohnt Pokémon GO auch die ganz fleißigen Läufer. Wer mehr als 100 Kilometer pro Woche zurücklegt, bekommt eine weitere Belohnung:

10.000 Sternenstaub

Ihr könnt dann also mit mindestens 16.000 Sternenstaub rechnen, wenn ihr die 100 Kilometer lauft.

So gibt’s noch mehr Sternenstaub: Wenn ihr eure Belohnung um 9 Uhr abholt, während ihr ein Sternenstück zündet, dann gibt es sogar 24.000 Sternenstaub.

Was steckt in den Abenteuer-Sync-Eiern?

Was beinhalten die Eier? Die 5- und 10-km-Eier aus Abenteuer Sync haben einen ganz speziellen Eier-Pool. Sie sind also nicht mit den Eiern aus PokéStops zu vergleichen. Folgende Pokémon gibt es in den Eiern:

5-km-Eier: Glibunkel Bamelin Bronzel Shnebedeck Finneon Wadribie

10-km-Eier: Tanhel Larvitar Sheinux Dratini Riolu Kindwurm



Alles zu den Wahrscheinlichkeiten der jeweiligen Pokémon in den Eiern haben wir hier für euch aufgelistet:

Diese 12 Pokémon bekommt ihr aktuell aus den Abenteuer-Sync-Eiern

Abenteuer Sync geht nicht, was nun? Immer wieder gibt es Beschwerden über Kilometerstände, die nicht richtig sind. So ist man mehr gelaufen, aber Abenteuer Sync zählt nicht richtig oder gar nicht mit.

Dafür kann es einige Gründe geben. Generell solltet ihr schauen, dass euer Abenteuer Sync in den Einstellungen des Spiels angeschaltet ist. Außerdem muss eine Verbindung zu einer Fitness-App gegeben sein.

Ihr solltet auch schauen, dass euer Handy jegliche Berechtigungen für Pokémon GO vergeben hat.

Sollte es trotzdem keine Lösung geben, dann solltet ihr euch an den Support von Pokémon GO wenden. Diese antworten in der Regel schnell und können die Probleme beheben.

