In Pokémon GO startet in wenigen Wochen die Kanto-Tour und bringt einige Shinys in die Wildnis. Wir zeigen euch alle neuen Gen-1-Shinys, die zum Event veröffentlicht werden.

Um was geht es? Am Abend des 8. Dezember 2020 kündigte Niantic ein riesiges Event für Pokémon GO an. Die „Pokémon-GO-Tour: Kanto“ findet am 20. Februar 2021 statt. Den Zugang zum Event erhält man mit einem Ticket, das im Shop 12,99 € kostet.

Die Entwickler von Pokémon GO erklärten bereits, dass die ersten 150 Pokémon, die aus der Kanto-Region stammen, dann als Shinys verfügbar sind. Auch Shiny Mew wurde bestätigt, wodurch es dann die ersten 151 Pokémon sind.

Wir zeigen euch hier die neuen Shiny-Formen, die spätestens zum Event veröffentlicht werden. Es wäre auch möglich, dass Niantic im Vorfeld der Kanto-Tour schon welche davon in die Wildnis schickt.

Die 7 neuen Shinys in Pokémon GO

Das bringt die Kanto-Tour: Ein paar der Shinys aus der ersten Generation fehlen noch. Im Februar-Event der Kanto-Tour könnt ihr sie alle fangen. Selbst nach dem Event sollen diese Shiny-Pokémon im Spiel bleiben.

Was sind Shinys? Das Wort Shiny ist die englische Bezeichnung für schillernde Pokémon. Man erkennt sie daran, dass sie sich optisch von den „normalen“ Formen unterscheiden. Auf den Schaden oder andere Werte der Pokémon hat das keinen Einfluss. Shinys sehen einfach anders aus und sind seltener als die normalen Formen. Aufgrund der Seltenheit und der veränderten Optik sind Shinys bei Sammlern beliebt.

Wir zeigen euch hier die Shinys aus der 1. Generation, die bisher noch nicht im Spiel zu fangen waren, aber für die Kanto-Tour ins Spiel kommen.

Die 7 neuen Shinys sind:

Habitak (+ Weiterentwicklung Ibitak)

Paras (+ Weiterentwicklung Parasek)

Kicklee

Nockchan

Mew

Ditto

Relaxo

Das wird noch spannend: Unklar ist die Art und Weise, wie Shiny Ditto ins Spiel kommen wird. Man spekuliert, dass es durch eine spezielle Forschung als Belohnung bereitsteht. Doch das ist nicht von Niantic bestätigt.

Aktuell erhält man Ditto, indem man bestimmte Pokémon fängt, die eine Chance haben, sich als Ditto zu enttarnen. Das geht jedoch nicht bei Shinys. Vermutlich wäre es für viele Spieler ein Problem, wenn sich ihre Shinys, die sowieso schon selten sind, dann plötzlich in Shiny Ditto verwandeln könnten.

Darum spekuliert man, dass Niantic eine Möglichkeit für Shiny Ditto einbaut, ohne den Spielern ein anderes Shiny „wegzunehmen“.

Bis zu dem Event habt ihr noch Zeit und könnt jetzt viele EP sammeln. Niantic gab bekannt, wo ihr jetzt richtig viele Erfahrungspunkte in Pokémon GO bekommt.