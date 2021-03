In Pokémon GO startet morgen, am 16. März, das große Elektro-Event. Wir zeigen euch eine Übersicht über alle Boni, Shinys und neue Pokémon, die erhältlich sein werden.

Wann genau läuft das Elektro-Event? Los geht es am Dienstag um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis zum 22. März um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also nicht mal eine Woche, um die Boni auszunutzen.

Das Event dreht sich natürlich um Elektro-Pokémon. So wird es neue Raids, Quests und Spawns in der Wildnis geben.

Das steckt im Elektro-Event von Pokémon GO

Das sind alle Boni: Die Liste der Boni ist lang. Wir geben euch hier einen kurzen Überblick über die Veränderungen zum Event:

In der Wildnis erscheinen Pokémon wie Alola-Kleinstein, Voltobal, Frizelbliz und Flunschlik

Erstmalig wird Zapplardin in Pokémon GO verfügbar sein

In den 5-km-Eiern werden erscheinen: Pichu, Elekid, Frizelbliz, Sheinux, Wattzapf, Zapplardin und Flunschlik

In den Raids werden erscheinen: Voltobal, Sheinux, Elezeba, Klikk, Zapplardin, Alola-Raichu, Alola-Georok, Magneton und Ampharos

Es wird neue Feldforschungen geben, die Pokébälle, Mega-Energie für Ampharos und Voltenso und Begegnungen mit Elektro-Pokémon hervorbringen

Es wird eine befristete Forschung rund um Elektro-Pokémon geben

Die Mega-Entwicklung von Voltenso wird erstmalig in Mega-Raids verfügbar sein

Die Tiergeistform von Vololos wird erstmalig in den Level-5-Raids erscheinen

Die Chance auf Entwicklungsitems aus Geschenken wird erhöht sein

Zapplardin und seine zwei Weiterentwicklungen.

Wird es neue Shinys geben? Angekündigt ist davon noch nichts. Es gibt allerdings so einige Elektro-Pokémon, die bereits in der schillernden Form verfügbar sind. Dazu zählen unter anderem die angekündigten Pokémon Alola-Kleinstein, Voltobal und Frizelbliz.

Also selbst, wenn es kein neues Shiny geben wird, habt ihr genügend andere Shinys, den ihr nachjagen könnt.

Lohnt sich der neue Mega-Raid? Die Mega-Entwicklung von Voltenso ist durchaus nützlich, doch rein von den Werten her etwas schlechter als Mega-Ampharos.

Ihr verpasst also nicht allzu viel, wenn ihr diese Mega-Entwicklung nicht mitnehmt. Normale Pokémon, wie beispielsweise Elevoltek oder Zekrom sind vergleichbar und benötigen keine Mega-Entwicklung.

Das ist das neue Pokémon Zapplardin: Zum Elektro-Event wird Zapplardin sein Release in Pokémon GO feiern. Das Monster stammt aus der 6. Generation und kann sich zu Zapplalek entwickeln, welches sich wiederum mithilfe



Zapplarang ist nützlich und kann auf Level 50 sogar über 3000 WP erreichen. Dennoch ist es kein Top-Angreifer unter den Elektro-Pokémon, sondern vielmehr eine solide Alternative. Für den PokéDex solltet ihr dieses Pokémon aber allemal mitnehmen. Zum Elektro-Event wird Zapplardin sein Release in Pokémon GO feiern. Das Monster stammt aus der 6. Generation und kann sich zu Zapplalek entwickeln, welches sich wiederum mithilfe eines Einall-Steins zu Zapplarang entwickeln kann.Zapplarang ist nützlich und kann auf Level 50 sogar über 3000 WP erreichen. Dennoch ist es kein Top-Angreifer unter den Elektro-Pokémon, sondern vielmehr eine solide Alternative. Für den PokéDex solltet ihr dieses Pokémon aber allemal mitnehmen.

Sollte man das Event ausnutzen? Elektro-Pokémon sind zum Teil ziemlich selten in Pokémon GO. Außerhalb von Events findet man beispielsweise Voltobal oder Frizelbliz nur selten. Im Event könnt ihr genau diese Spawns ausnutzen. Wer also noch auf Shiny-Jagd nach diesen Monstern ist, sollte das Event mitnehmen und Zeit investieren.

Was passiert sonst noch während des Events? Direkt morgen, also am 16. März, läuft die Rampenlichtstunde mit Voltobal. Dazu gibt es noch doppelten Sternenstaub für gefangene Pokémon.

Außerdem kommt die Tiergeistform von Voltolos in die Level-5-Raids und löst damit die Inkarnationsform des Monsters ab. Eine Übersicht über alle Events im März gibt es hier:

Pokémon GO: Alle Events im März 2021 – Welches lohnt sich?