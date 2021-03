Die Raidbosse von Pokémon GO haben sich heute, am 16. März 2021, erneut verändert. Wir verraten euch, welche sich davon lohnen und welche ihr getrost ignorieren könnt.

Was ist neu? Zusammen mit dem Elektro-Event erschienen in Pokémon GO am 16. März neue Raidbosse für die Stufen 1, 3, sowie die Mega-Bosse. In der Stufe 5 ist weiterhin Voltolos zu finden.

Wir verraten euch, welche neuen Pokémon in die Raids gekommen sind und warum sich einige von ihnen lohnen.

Alle aktuellen Raidbosse im März 2021

Das seht ihr hier: In der folgenden Tabelle listen wir euch zunächst alle Bosse auf, die ihr gerade in Pokémon GO findet. Bosse, die wir mit einem Stern (*) markiert haben, könnt ihr auch als Shiny fangen. Um die schillernde Form zu sehen, müsst ihr nach dem Bekämpfen Glück haben.

Raid-Stufe Raidbosse 1 Voltobal*

Sheinux

Elezeba

Klikk

Zapplardin* 3 Alola-Raichu*

Alola-Georok

Magneton

Ampharos* 5 Voltolos (Tiergeistform)* Mega Mega-Voltenso*

Mega-Hundemon*

Mega-Rexblisar*

Konter für Voltolos

Voltolos gehört den Typen Elektro und Flug an. Es ist deshalb besonders anfällig gegen Angreifer der Typen Eis und Gestein.

Seine stärksten Konter sind:

Pokémon Moveset Rameidon Katapult und Steinhagel Rihornior Katapult und Felswerfer Galar-Flampivian Eiszahn und Lawine Mamutel Puderschnee und Lawine Terrakium Katapult und Steinhagel Despotar Katapult und Steinkante Snibunna Eiszahn und Lawine

Weitere starke Konter findet ihr in unserem Konter-Guide für Voltolos in Pokémon GO.

Welche Bosse lohnen sich?

Welche Raids ihr jetzt machen solltet, hängt vor allem von euren Zielen ab. Insgesamt ist die Auswahl diesmal jedoch schwach, auch weil viele der stärksten Elektro-Angreifer nicht in den Raids dabei sind:

Magneton – Die Weiterentwicklung Magezone gehört zu den besten Elektro-Angreifern im Spiel.

Voltolos bekommt in seiner Tiergeistform neue Fähigkeiten, wie die ersten Spieler im reddit herausgefunden haben. Das könnte ihm einen Eintrag in die Liste der besten Elektro-Angreifer bescheren.

Mit Voltobal, Zapplardin, Alola-Raichu, Ampharos und Voltenso gibt es einige Shinys, um eure Sammlung zu vervollständigen.

In den nächsten Wochen wird im Spiel einiges passieren. Die Entwickler kündigten bereits an, dass einige Ereignisse stattfinden werden. Von Rampenlichtstunden, über neue Raidbosse, bis zu mehrtägigen Boni.

Alle Events im März 2021 in Pokémon GO findet ihr hier.