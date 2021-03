Pokémon GO: Voltolos Konter – Die besten Angreifer für den Raid

Seht hier die besten Voltolos Konter in Pokémon GO. Wir zeigen euch die stärksten Angreifer mit ihren Movesets, damit ihr die Raids gewinnt.

Was ist das für ein Boss? Voltolos gehört zu den Typen Elektro und Flug. Es ist deshalb besonders anfällig gegen Angreifer der Typen Eis und Gestein. Zusammen mit Boreos und Demeteros bildet es die “Kräfte der Natur”.

Wie lange bleibt Voltolos? Die Inkarnationsform von Voltolos ist vom 11. März um 08:00 Uhr bis zum 16. März um 10:00 Uhr in Raids der Stufe 5 zu finden. Ab dem 16. März um 10:00 Uhr findet ihr dann die Tiergeistform von Voltolos in Pokémon GO.

Die besten Konter gegen Voltolos

Nutzt diese Pokémon: In der nachfolgenden Tabelle zeigen wir euch Angreifer, die im Kampf gegen Voltolos besonders effektiv sind und gute Chancen auf einen Sieg mitbringen. Wir schreiben euch die idealen Attacken dazu.

Pokémon Moveset Rameidon Katapult und Steinhagel Rihornior Katapult und Felswerfer Galar-Flampivian Eiszahn und Lawine Mamutel Puderschnee und Lawine Terrakium Katapult und Steinhagel Despotar Katapult und Steinkante Snibunna Eiszahn und Lawine Mega-Ampharos Voltwechsel und Juwelenkraft Glaziola Eisesodem und Lawine Mewtu Psychoklinge + Eisstrahl

Anmerkung: Rameidon gilt in der Community als DER Top-Angreifer im Kampf gegen Voltolos. Wenn ihr also noch ein paar Koknodon in der Sammlung habt, lohnt es sich, dort in Entwicklungen und WP zu investieren.

Welche Attacken beherrscht Voltolos? Als Sofort-Angriffe kann Voltolos Donnerschock (Elektro) und Erstauner (Geist) lernen.

Als Ladeattacken stehen die Angriffe Donner (Elektro), Donnerschlag (Elektro), Knirscher (Unlicht) und Durchbruch (Kampf) zur Auswahl. Seid also vorsichtig mit euren Gestein-Pokémon, wenn Voltolos die Attacke Durchbruch beherrscht. Die würde euch effektiv treffen.

Wie viele Trainer braucht man für den Kampf? Wenn ihr mit starken Kontern ausgestattet seid und über einen hohen Freundschaftsbonus verfügt, könnt ihr Voltolos schon mit 2 Trainern besiegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir aber etwa 4 bis 5 Trainer.