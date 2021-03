In Pokémon GO könnt ihr unzählige Monster fangen und MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff würde sie am liebsten alle behalten. Hier erklärt er euch, warum er sich so schwer trennen kann.

So sieht es bei mir aus: Meine Pokémon-Box ist aktuell bei 4000 Plätzen – mehr geht nicht und dieser Schritt hat mich schon eine Menge Geld gekostet. Trotzdem reicht mir der Platz hinten und vorne nicht. Meine große Macke in Pokémon GO: ich behalte jedes Monster, was halbwegs nützlich sein könnte. Die Realität sieht aber so aus, dass ich kaum eines davon jemals nutzen werde.

Deshalb quillt meine Pokémon-Box quasi über und ich muss mich jedes Mal aufs Neue fragen, ob ich nicht doch noch irgendwas verschicken kann.

Raupy mit 98 % IV – Das brauch ich noch!

So sortiere ich Pokémon aus: Ich jage oft und viele Pokémon. Ich stehe bei über 300.000 Fängen und war schon zu oft in der Situation, dass ich einfach keinen Platz in meiner Box habe.

Generell schmeiße ich alle Monster weg, die bei der Bewertung weniger als 3 Sterne haben – Ausnahmen sind hier Shinys oder besonders seltene Monster, die ich noch vertauschen kann.

Bei den Pokémon mit 3 Sternen wird es bei mir dann kompliziert. Jedes Monster mit 3 Sternen bewerte ich einzeln. Starke oder seltene Pokémon behalte ich meist mit einer IV von 93 oder 96. Jedes andere Pokémon behalte ich, wenn es 100 % hat und in den meisten Fällen auch, wenn es auf 98 % IV kommt.

Und so sammeln sich in meiner Pokémon-Box haufenweise Raupy, Hornliu oder Rattfratz mit einer IV von 98. Ich werde sie zwar nie im Kampf benutzen, aber wegschmeißen kann ich sie auch nicht.

Dazu kommen dann noch die zahlreichen Shinys, die ich jedes Mal am Community Day fange. Wenn ich da die vollen 6 Stunden durchziehe, gibt es meist 40 Shinys oder mehr – das sind 40 Plätze in meiner Box, die niemals freiwerden.

Über 1300 Shinys habe ich – verschicken will ich aber keins.

Warum sortiere ich einfach nicht mehr aus? Das ist eine gute Frage. Es ist vermutlich die Angst, dass diese Pokémon doch nochmal irgendwann relevant werden könnten. Klar, es müssen schon viele Dinge eintreten, dass ein Rattfratz mit 98 % IV irgendwann mal relevant wird, aber wer weiß!

Dazu kommt noch, dass ich beim Aussortieren schnell faul werde. Ich behalte ein Monster mit guter IV und denke mir “Wenn da später ein noch besseres Exemplar kommt, schmeißt du das hier einfach weg!” Die Realität sieht aber so aus, dass ich dann einfach beide Exemplare behalte.

Bei Shinys sieht es ganz ähnlich aus. Für mich sind diese Pokémon, selbst wenn sie bei einem Community Day hinterhergeschmissen werden, einfach was Besonderes und ich kann mich nicht davon trennen. So habe ich teilweise 40 Shinys von einem Pokémon und weiß ganz genau, dass ich davon maximal 5 unterschiedliche Exemplare jemals nutzen werde.

Darauf hoffe ich: Da ich jeden Tag aufs Neue mit einer vollen Pokémon-Box zu kämpfen habe, hoffe ich auf eine baldige Erhöhung, die im besten Fall kostenfrei ist.

Man muss es nämlich auch so sehen: Jedes Jahr kommen haufenweise neue Pokémon ins Spiel, neue Shinys werden implementiert und besondere Formen werden eingeführt. Wenn ich die alle haben möchte, brauche ich mehr Platz.

Wie seht ihr das? Trennt ihr euch auch nur ungern von irgendwelchen halbwegs guten Pokémon? Schreibt es doch in die Kommentare und erklärt dort, wie ihr selber eure Pokémon-Box managte

Bis dahin werde ich erstmal fleißig die neuen Events in Pokémon GO ausnutzen. Was dort im März auf euch wartet, zeigen wir euch hier:

