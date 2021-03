In Pokémon GO gibt es für den März 2021 neue Feldforschungen zu lösen. MeinMMO zeigt euch hier alle Quests und verrät, welche Aufgaben sich besonders lohnen.

Das ist neu: Der März ist gestartet und in Pokémon GO gibt es deshalb neue Feldforschungen. Ihr findet an den PokéStops im Spiel also teilweise Quests, die es bisher noch nicht gab oder andere Pokémon stecken in den Belohnungen.

Im Fokus der neuen Quests stehen keine besonderen Pokémon, dennoch gibt es so einige Monster, die sich lohnen und die man durchaus fangen sollte.

Alle Feldforschungen im März 2021

Hier gab es die Infos: Fleißige Trainer im Subreddit von TheSilphRoad haben alle Quests gesammelt und zusammengetragen. Daraufhin entstand diese Liste hier.

Bedenkt, das einzelne Events im März nochmal weitere Feldforschungen ins Spiel bringen könnten. Die haben wir hier nicht aufgelistet, sondern ihr werdet sie dann in den jeweiligen Artikeln zum Event finden.

Quests mit Würfen

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Pandir #8*

Lande 5 gute Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Voltobal*

Lande 3 großartige Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Nebulak*, Anorith* oder Liliep*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Onix*

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Kaumalat*



Im März wartet die Pandir-Form #8 auf euch. Nehmt die Quest dazu immer mit, denn sie ist selten und Pandir gehört zu den seltensten Shinys im Spiel.

Die Aufgabe mit Voltobal ist ebenfalls empfehlenswert. Das Pokémon erscheint äußerst selten außerhalb von Events im Spiel und ist durch die Quest leicht zu bekommen.

Außerdem solltet ihr die Quest mit den 3 fabelhaften Würfen mitnehmen. Sie ist zwar etwas kniffliger, doch bringt euch Kaumalat, was ein verdammt seltenes Pokémon ist und zudem Shiny sein kann.

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny auftreten.

Quests mit Fangen

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Hubelupf

Fange ein Pokémon von Typ Drache Belohnung: Begegnung mit einem Dratini*

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Quapsel* oder Vulpix*

Fange 10 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Karpador*

Fange 5 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Ledyba*

Fange 10 Pokémon von Typ Käfer Belohnung: Begegnung mit einem Yanma*



Die Aufgabe “Fange 5 Pokémon” ist schnell gemacht und bringt möglicherweise Shiny Ledyba, was bisher ziemlich selten war. Ihr solltet die Chance also nutzen.

Quests mit Kämpfen

Gewinne einen Raid Belohnung: Begegnung mit einem Larvitar*

Besiege 2 Team-GO-Rocket-Rüpel Belohnung: Begegnung mit einem Blanas

Gewinne 5 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl*

Gewinne einen Level-3-Raid oder höher Belohnung: Begegnung mit einem Kabuto* oder Amonitas*

Gewinne in der GO-Kampfliga Belohnung: Begegnung mit einem Quiekel



Einige Quests rund um das Kämpfen sind seit der Corona-Zeit nicht verfügbar.

Die Quests rund um Larvitar solltet ihr mitnehmen. Die Entwicklung Despotar gehört zu den besten Angreifern im Spiel und lohnt sich auf alle Fälle.

Weitere Quests

Verschicke 3 Geschenke Belohnung: Begegnung mit einem Porygon*

Verwende einen Rauch Belohnung: Begegnung mit einem Alola-Sleima*

Lande einen Schnappschuss von einem Elektro-Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Frizelbliz*

Tausche ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Schwalboss

Entwickle ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Waumpel* oder Evoli*

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Piccolente

Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Schiggy*, Bisasam* oder Glumanda*



Die Quest rund um den Schnappschuss und Frizelbliz ist lohnenswert. Das Pokémon ist in der Shiny-Form durchaus selten und ein Schnappschuss ist schnell gemacht. Ihr solltet sie also ausnutzen.

Das solltet ihr zur Pandir-Form wissen: In diesem Monat gibt es Pandir #8 zu fangen. Das könnt ihr auch als Shiny ergattern. Wenn euch dieses Pandir also noch fehlt, solltet ihr die Quest suchen.

Wie lange wird es diese Quests geben? Normalerweise wechselt Entwickler Niantic die Feldforschungen jeweils zum Monatsbeginn. So müssten also am 1. April um 22:00 Uhr deutscher Zeit neue Feldforschungen verfügbar sein. Bestätigt ist das allerdings nicht.

Forschungsdurchbruch im März 2021

Was steckt im Forschungsdurchbruch? Im März 2021 erhaltet ihr im Durchbruch ein Kaumalat. Bis zum 1. April werdet ihr das seltene Drachen-Pokémon dort fangen können.

Mit dem neuen Monat gibt es auch eine neue Jahreszeit in Pokémon GO. Dadurch hat sich ebenfalls eine Menge verändert. Wir zeigen euch die neuen Spawns und Anpassungen in der Übersicht:

Legendäre Jahreszeit in Pokémon GO gestartet – Alle neuen Spawns und Änderungen