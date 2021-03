Die Raidbosse von Pokémon GO haben sich zum März 2021 verändert. In dieser Übersicht zeigen wir euch, welche Bosse nun aktiv sind und welche sich lohnen.

Was ist neu? In Pokémon GO startete für die Spieler heute, am 1. März, die legendäre Jahreszeit. Das bedeutet, dass einige Bosse jetzt neu auf den Arenen zu finden sind. Auf der Stufe 1, Stufe 3 und Stufe 5, sowie in den Mega-Raids, findet ihr jetzt neue Gegner.

Welche das sind und warum sich einige von ihnen lohnen, zeigen wir euch hier.

Die legendäre Jahreszeit

Regelmäßig verändert sich auch in Pokémon GO die Jahreszeit. Die Entwickler schalten dann für diesen Zeitraum Boni frei, die zu einem übergeordneten Thema passen.

Im März 2021 kommen die ersten Tiergeistformen ins Spiel. Doch zunächst findet ihr die Inkarnationsformen von Demeteros, Boreos und Voltolos.

Alle aktuellen Raidbosse im März 2021

Das seht ihr hier: In der folgenden Tabelle listen wir euch zunächst alle Bosse auf, die ihr gerade in Pokémon GO findet. Bedenkt, dass ihr Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, auch als Shiny fangen könnt. Um die schillernde Form zu sehen, müsst ihr nach dem Bekämpfen Glück haben.

Raid-Stufe Raidbosse 1 Quiekel*

Rotomurf

Piccolente

Psiau

Sniebel* 3 Firnontor

Skorgla*

Welsar

Cheltarrar

Donphan 5 Demeteros* Mega Mega-Turtok*

Mega-Tauboss*

Mega-Ampharos*

Konter für Demeteros

Mit diesen Kontern seid ihr für den Kampf gegen Demeteros bereit

Demeteros war jetzt schon längere Zeit nicht als Boss in Pokémon GO. Damit ihr ein möglichst effektives Team im Kampf einsetzt, zeigen wir euch die wichtigsten Konter gegen den Raidboss. Demeteros ist von Typ Boden und Flug. Das macht Eis-Angreifer als Konter besonders effektiv. Auch Wasser-Pokémon sind eine gute Wahl, aber nicht ganz so effektiv wie Eis.

Nutzt diese Konter:

Crypto-Mamutel mit Puderschnee und Lawine

Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl

Snibunna mit Eissplitter und Lawine

Rossana mit Eisesodem und Lawine

Glaziola mit Eisesodem und Lawine

Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine

Weitere starke Konter gegen diesen Raidboss findet ihr in unserem Konter-Guide für Demeteros in Pokémon GO.

Welche Bosse sind gut?

Diese Raids lohnen sich: Welche Raids ihr jetzt machen solltet, hängt individuell von euren Zielen ab. Wir schauen hier auf die Raidbosse, die sich bei euch in der Sammlung als Angreifer gut machen und sich deshalb lohnen.

Quiekel – Fangt davon viele, denn die zweite Weiterentwicklung Mamutel wird zum besten Eis-Angreifer.

Sniebel – Die Weiterentwicklung Snibunna zählt zu den besten Eis-Angreifern in Pokémon GO

Rotomurf – Die Weiterentwicklung Stalobor gehört zu den besten Angreifern von Typ Boden

Mit den Weiterentwicklungen habt ihr dann im Kampf gegen Demeteros gute Chancen. Die anderen Bosse sind eher zu verachten. Gut möglich, dass sich einige Raids nochmal verändern, wenn am 6. März die Raids mit Boreos starten.

In den nächsten Wochen wird im Spiel einiges passieren. Die Entwickler kündigten bereits an, dass zahlreiche Ereignisse stattfinden werden. Von Rampenlichtstunden, über neue Raidbosse, bis zu mehrtägigen Boni. Alle Events im März 2021 in Pokémon GO findet ihr hier.