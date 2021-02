In Pokémon GO wurden die Events für März 2021 angekündigt. So gibt es neue Rampenlichtstunden, Raid-Bosse und einen Forschungsdurchbruch.

Das wurde verraten: Im März startet eine neue Jahreszeit in Pokémon GO und passend dazu wird es eine Menge Events geben. Niantic gab nun einen Einblick in kommende Events und zeigt, dass der nächste Monat voller Ereignisse sein wird.

Wir stellen euch alle Highlights vor und verraten, welche Events besonders spannend sind.

Alle Raid-Bosse im März 2021

Das passiert in den Raids: Bereits vorher angekündigt war, dass Demeteros, Voltolos und Boreos ihr Debüt in der Tiergeistform feiern werden. Nun ist aber klar: Vorher erscheinen nochmal die Inkarnationsformen der Pokémon.

Hier seht ihr die Zeiten der legendären Raids:

Vom 1. März bis zum 6. März erscheint die Inkarnationsform von Demeteros in den Level-5-Raids

Ab 6. März bis 11. März gibt es dann die Inkarnationsform von Boreos

Vom 11. März bis 16. März erscheint die Inkarnationsform von Voltolos in den Level-5-Raids

Ab 16. März bis 30. März erscheint die Tiergeistform von Voltolos in den legendären Raids

Ab 30. März gibt es dann auf bisher unbestimmte Zeit die Tiergeistform von Boreos in den Level-5-Raids

Jeden Mittwoch im Monat wird es zudem eine Raid-Stunde mit dem jeweiligen legendären Pokémon geben. Am Montag, dem 15. März, gibt es noch zusätzlich eine weitere Raid-Stunde.

Gibt es da auch Shinys? Ja, alle Inkarnationsformen treten auch als Shiny im Spiel auf. Es ist das erste Mal, dass diese Shiny-Formen im Spiel erscheinen. Die Tiergeistformen wird es hingegen nicht als Shiny geben.

Unten seht ihr die 3 Shiny-Formen der Pokémon.

Das passiert in den Mega-Raids: Auch hier wird es Rotation geben. Ab dem 16. März wird es ein neues Mega-Pokémon in den Raids geben. Hierzu gibt es allerdings noch keine Infos.

Bonus- und Rampenlichtstunden im März

Das sind die Rampenlichtstunden: Auch im März wird es jeden Dienstag eine Rampenlichtstunde geben. Dafür wird für eine Stunde ein besonderes Pokémon in den Fokus gestellt, welches dann überall erscheint.

Im März gibt es folgende Stunden:

2. März 2021: Krabby steht im Rampenlicht und zudem gibt es die doppelten Bonbons für das Verschicken von Pokémon

Krabby steht im Rampenlicht und zudem gibt es die doppelten Bonbons für das Verschicken von Pokémon 9. März 2021: Traumato erscheint hier besonders oft und es gibt die doppelten EP für das Entwickeln von Pokémon

Traumato erscheint hier besonders oft und es gibt die doppelten EP für das Entwickeln von Pokémon 16. März 2021: Hier gibt es Voltobal besonders oft und ihr erhaltet doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Hier gibt es Voltobal besonders oft und ihr erhaltet doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon 23. März 2021: Gehweiher ist das Pokémon dieser Rampenlichtstunde und ihr bekommt die doppelten EP für gefangene Pokémon

Gehweiher ist das Pokémon dieser Rampenlichtstunde und ihr bekommt die doppelten EP für gefangene Pokémon 30. März 2021: Hier dreht sich alles um Schneckmag und ihr bekommt doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

Das sind Bonusstunden: An 3 Donnerstagen im Monat wird es eine Bonusstunde geben. Dort wird es dann eine Stunde lang einen besonderen Bonus geben:

4. März 2021: Ballons von Team GO Rocket erscheinen häufiger im Spiel

Ballons von Team GO Rocket erscheinen häufiger im Spiel 11. März 2021: Ihr bekommt mehr Bonbons für gefangene Pokémon, wenn die vom gleichen Typ wie eure aktuelle Mega-Entwicklung sind

Ihr bekommt mehr Bonbons für gefangene Pokémon, wenn die vom gleichen Typ wie eure aktuelle Mega-Entwicklung sind 18. März 2021: Eine Raid-Stunde mit Mega-Pokémon, die eine Stunde vermehrt erscheinen

Forschungsdurchbruch im März 2021

Das steckt im Forschungsdurchbruch: In diesem Monat dürft ihr euch freuen, denn Kaumalat wird im Durchbruch erscheinen. Ihr erhaltet den Forschungsdurchbruch, wenn ihr 7 Tage lang eine Feldforschung abschließt.

Das ist besonders nützlich, denn Kaumalat ist normalerweise ein verdammt seltenes Pokémon und so bekommt ihr es zumindest einmal pro Woche garantiert und mit Glück sogar in der schillernden Form.

Ihr habt im Durchbruch die Chance auf Shiny Kaumalat.

Wie lange gibt es den Durchbruch? Bis zum 1. April um 22:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr Kaumalat im Durchbruch ergattern. Los geht es hier ab 1. März um 22:00 Uhr.

So besonders ist Kaumalat: Das Pokémon aus der 4. Generation gilt als eines der seltensten Monster im Spiel. Vor allem direkt nach dem Release war Kaumalat kaum auffindbar.



Mittlerweile gab es einige Events, darunter auch das GO Fest, in dem Kaumalat etwas häufiger austrat. Außerhalb von Events bleibt das Pokémon aber immer noch verdammt selten.



Vor allem die Shiny-Form ist selten und gefragt, denn die Jagd nach Kaumalat ist ohnehin schon schwer. Wenn man dann eins gefunden hat, braucht man das Glück für die schillernde Form. Ein Glück, was bisher wohl wenig Trainern zuteil wurde.

Spezialforschung mit Giovanni

Das passiert mit Giovanni: Der Chef von Team Rocket kehrt zurück zu Pokémon GO und ihr könnt ihr wieder in Spezialforschungen besiegen. Im März wird der Boss ein Crypto Arktos dabei haben, welches ihr nach dem Kampf auch fangen könnt.

Los geht es mit dieser Spezialforschung am 28. Februar um 12:00 Uhr. Danach wird es in den kommenden Monaten ebenfalls Spezialforschungen mit Giovanni geben. Der Plan sieht wie folgt aus:

März 2021: Hier kämpft Giovanni mit Crypto Arktos

April 2021: Giovanni hat Crypto Zapdos dabei

Mai 2021: Hier müsst ihr euch Giovanni mit Crypto Lavados stellen

Giovanni bringt erneut Crypto Arktos in den Kampf.

Was muss man in der Spezialforschung machen? Das ist bisher noch nicht ganz klar. In der Vergangenheit liefen die Forschungen mit Giovanni allerdings alle ähnlich ab.

Ihr musstet gegen Rüpel und die Bosse Cliff, Arlo und Sierra kämpfen. Erst dann habt ihr das Super-Rocket-Radar für die Begegnung mit Giovanni freigeschaltet.

Diese 5 Events warten auf euch

Insgesamt wurden noch 5 weitere Events angekündigt, die im März 2021 abgehalten werden. Wir geben euch hier die Übersicht.

Auf Legendensuche: Vom 9. März bis 14. März geht es um die Suche nach legendären Pokémon. Dabei dreht es sich auch um das Kompass-Pokémon Nasgnet, welches auch erstmalig in der schillernden Form auftreten kann. Weitere Infos gibt es bisher noch nicht.

Neuer Rauch-Tag: Am 14. März findet in Pokémon GO wieder ein Rauch-Tag statt. Der dreht sich um Psycho- und Stahl-Pokémon, wobei Tanhel im Mittelpunkt stehen soll. Monster von diesen Typen sollen zum Event dann vermehrt vom Rauch angelockt werden.

Potzblitz: Vom 16. März bis 22. März stehen Elektro-Pokémon im Fokus. Das soll ein ganz neues Event werden, wofür die genauen Boni noch nicht bekannt sind.

Wetterwoche: Vom 24. März bis 29. März dreht sich dann alles um das Wetter in Pokémon GO. Dabei sollen vor allem Pokémon erscheinen, die mit zum Wetter einen Bezug haben. Ein gutes Beispiel hierfür ist Formeo, welches seine Form je nach Wetter anpasst.

Raid-Wochenende: Am 27. März und 28. März gibt es in Pokémon GO ein besonderes Raid-Wochenende. Dort sollen legendäre Pokémon vermehrt erscheinen. Welche Inhalte dort genau auf uns warten ist bisher aber noch unbekannt.

Was haltet ihr von den zahlreichen Events im Monat März? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Im März wird es auch noch einen Community Day mit Dartiri geben. Die Infos dazu findet ihr hier:

Pokémon GO: Community Day im März mit Dartiri und diesen Boni