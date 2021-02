Pokémon GO startet im März 2021 die legendäre Jahreszeit – Bringt 3 neue Monster

In Pokémon GO startet im März 2021 eine neue, legendäre Jahreszeit. Sie stellt unter anderem die Tiergeistformen von Boreos, Voltolos und Demeteros in den Mittelpunkt.

Das passiert im März: Noch bis zum 1. März läuft die festliche Jahreszeit in Pokémon GO. Doch in wenigen Tagen startet dann eine ganz neue Jahreszeit. Im Englischen wird sie die „Season of Legends“ genannt und dreht sich dabei vor allem um 3 legendäre Pokémon.

Aber auch sonst verändert sich so einiges im Spiel. Es gibt andere Pokémon in den Eiern und in der Wildnis. Wir stellen euch hier alle Änderungen vor.

Inhalte der legendären Jahreszeit

Wie lange läuft die Jahreszeit? Ab 1. März um 8:00 Uhr Ortszeit wird die legendäre Jahreszeit starten. 3 Monate lang, also bis zum 1. Juni, werdet ihr dann davon profitieren können.

Diese legendären Pokémon kommen: Niantic kündigt die Tiergeistformen von Boreos, Voltolos und Demeteros an. Diese Formen gab es bisher noch nie in Pokémon GO, sondern man konnte nur die Inkarnationsformen fangen.

Genaue Daten, wann die 3 legendären Pokémon erscheinen, gibt es allerdings nicht. Stattdessen kündigte Niantic an, dass später zur Jahreszeit womöglich weitere legendäre Pokémon ihr Debüt im Spiel feiern.

Die Inkarnationsformen gab es bereits im Spiel.

Das müsst ihr zu den Pokemon wissen: Die Tiergeistformen sind deutlich interessanter als die vorherigen Inkarnationsformen. Vor allem Demeteros und Voltolos werden richtig stark und gehören dann zu den besten Angreifern im Spiel.

Ihr solltet also eure Raid-Pässe sparen und sie dann bei den neuen Pokémon investieren.

Das passiert in der Wildnis: Auch hier kommt es zu großen Änderungen! Der Müllsack verschwindet allem Anschein nach und macht Platz für andere Monster:

Mantax und Quabbel erscheinen in der Nähe von Wasser – damit erscheint Quabbel erstmalig in der Wildnis

Voltobal und Charmian erscheinen in Städten

Hoppspross soll in Waldgebieten erscheinen

In der nördlichen Hemisphäre, wozu auch Deutschland zählt, erscheinen folgende Monster: Tangela, Wadribie, Glibunkel, Piccolente, Chelast, Panflam, Plinfa, Frühlings-Sesokitz, Sichlor, Dratini und Waumboll

In der südlichen Hemisphäre erscheinen folgende Monster: Menki, Yanma, Bamelin, Fleknoil, Serpifeu, Floink, Ottaro, Herbst-Sesokitz, Tannza, Kindwurm und Kastadur

In Deutschland erscheinen also vor allem Pokémon, die zum Frühling passen. Tangela ist beispielsweise ein ziemlich seltenes Monster, was nun etwas häufiger auftauchen dürfte.

Das passiert mit den Eiern: Hier gibt es einige Änderungen. Jeder Eier-Pool wird nochmal überarbeitet:

In 2-km-Eiern erscheinen Geckarbor, Flemmli, Hydropi und Knospi

In 5-km-Eiern erscheinen Traumato, Azurill und Somniam

In 10-km-Eiern erscheinen Nincada und Mamolida

Diese Spezialforschung gibt es: Professor Willow braucht auch in dieser Jahreszeit eure Hilfe und erforscht die neuen legendären Pokémon. Wenn ihr die Spezialforschung abschließt, gibt es Bonbons für Boreos, Voltolos und Demeteros. Zudem sollen weitere Boni erhältlich sein.

Diese Boni sind verfügbar: Die ganzen 3 Monate über wird es auch weitere Boni geben, die freigeschaltet werden. So gibt es noch mehr EP von Level-5-Raids. Die könnt ihr also gut ausnutzen, um EP für den Levelaufstieg zu sammeln.

Außerdem wird es regelmäßig kostenlose Fern-Raid-Pässe geben. Dazu möchte Niantic allerdings später noch mehr Auskunft geben.

Was ist sonst noch bekannt? Der Community Day für März ist ebenfalls schon bekannt. Dort wartet Dartiri auf euch und ihr könnt das Vogel-Pokémon erstmalig als Shiny fangen.

Außerdem werden in den kommenden Tagen noch Events für den Monat März bekanntgegeben. Dort dürfen wir uns sicherlich wieder auf neue Rampenlichtstunden und Events freuen.