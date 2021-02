In Pokémon GO habt ihr mit der Spezialforschung „Alle in einem … Nr. 151“ die Möglichkeit auf Shiny Mew. Wir zeigen euch alle bisher bekannten Schritte.

Darum geht es: Teilnehmer der Kanto-Tour können die Spezialforschung „Alle in einem … Nr. 151“ freischalten, indem sie die Questreihe rund um Shiny Ditto abgeschlossen haben.

Die neue Questreihe beinhaltet dann einige schwierige Aufgaben, die unter anderem eine Begegnung mit Shiny Mew garantieren. Bisher sind noch nicht alle Schritte bekannt. Wir zeigen euch allerdings schon mal die Aufgaben, die man kennt.

Spezialforschung „Alle in einem … Nr. 151“ – Schritte

Insgesamt gibt es 4 Stufen bei der Spezialforschung. Die Aufgaben sind allerdings durchaus knifflig und brauchen viel Zeit.

Bisher sind 2 der 4 Stufen bekannt. Alle anderen Aufgaben werden noch auf sich warten lassen, da eine Quest bei Stufe 2/4 mindestens 30 Tage dauert.

Alle in einem … Nr. 151 1/4

Aufgabe Belohnung Erhalte die Kanto-Medaille auf Platin 51 Hyperbälle Verschicke 151 Geschenke an Freunde Ein Knursp Lande 151 großartige Würfe 1510 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 5100 EP, ein Raid-Pass und 1510 Sternenstaub.

Alle in einem … Nr. 151 2/4

Aufgabe Belohnung Fange ein Pokémon an 30 Tagen in Folge 51 Hyperbälle Fange 151 verschiedene Arten von Pokémon Ein Gletschermodul Fange 30 Pokémon von Typ Normal 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Feuer 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Wasser 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Pflanze 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Flug 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Kampf 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Gift 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Elektro 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Boden 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Gestein 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Psycho 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Eis 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Käfer 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Geist 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Stahl 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Drache 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Unlicht 151 EP Fange 30 Pokémon von Typ Fee 151 EP

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 5100 EP, 3 Sonderbonbons und 1510 Sternenstaub

Das müsst ihr hier wissen: Diese Quest dauert mindestens 30 Tage. So müsst ihr an 30 Tagen in Folge jeweils mindestens ein Pokémon fangen. Vergesst ihr es an einem Tag, werdet ihr wieder zurückgesetzt und müsst neu mit der Quest anfangen.

Alle in einem … Nr. 151 3/4

Aufgabe Belohnung Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt

Stufenbelohnung: Bisher nicht bekannt

Das müsst ihr hier wissen: Die Aufgaben sind zwar noch nicht bekannt, doch Niantic hat bereits im Vorfeld einige Aufgaben genannt, die noch auf euch warten werden. Bisher weiß man nicht, ob sie bei Stufe 3 oder Stufe 4 erforderlich sind. Dazu gehören:

Erreiche Level 40

Drehe 151 verschiedene PokéStops

Laufe 151 Kilometer

Alle in einem … Nr. 151 4/4

Aufgabe Belohnung Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt Bisher nicht bekannt

Stufenbelohnung: Bisher nicht bekannt

Wieso immer die 151? Das liegt daran, dass Mew das 151. Pokémon im Kanto-Dex ist und diese Region insgesamt 151 Pokémon zu bieten hat. Die Zahl wird also deshalb in den Mittelpunkt der Spezialforschung gestellt.

Wie gibt es dann Shiny Mew? Das ist bisher noch nicht ganz klar. Vermutlich wird es Bestandteil der Belohnungen der Spezialforschung sein.

Das schillernde Exemplar von Mew wird allerdings garantiert sein. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr das Shiny nicht ergattern könnt.

Gibt es auch etwas für Spieler ohne Ticket? Wer kein Ticket bei der Kanto-Tour gekauft hat, hat auch keinen Zugang zur Spezialforschung von Shiny Mew.

Es kann allerdings gut sein, dass die Spieler ohne Ticket etwas später eine eigene Forschung mit Shiny Mew bekommen werden. Das ist allerdings noch nicht bestätigt.

Den Anfang für die Spezialforschung könnt ihr gut bei dem aktuellen Kanto-Event in Pokémon GO machen. Wir geben euch alle Infos dazu hier:

