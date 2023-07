Pokémon GO „Alle in einem… Nr. 151“ Forschung für Shiny Mew 2023 – Alle Aufgaben und Belohnungen

Die Meisterwerk-Forschung „Alle in einem… Nr. 151“ bei Pokémon GO bringt euch Shiny Mew. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen für die neue Forschung aus dem Jahr 2023.

Was ist das für eine Forschung? Zum 7. Jubiläum von Pokémon GO könnt ihr für etwa 5,50 € im Shop von Pokémon GO ein Ticket für die Meisterwerk-Forschung kaufen. Bis zum 12. Juli um 20:00 Uhr Ortszeit ist das Ticket zum Kauf verfügbar. Damit schaltet ihr euch eine Forschung frei, die ursprünglich schon im Jahr 2021 zur Pokémon GO Tour: Kanto veröffentlicht wurde. Bei der neuen Forschung unterscheiden sich die Belohnungen aber etwas.

Wichtig: Wer 2021 bereits das Ticket gekauft hat, kann kein weiteres Ticket erwerben.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Inhalte der neuen Shiny-Mew-Forschung aus dem Juli 2023.

Alle in einem Nr. 151 1/4

Aufgabe Belohnung Verdiene die Platin-Kanto-Medaille 51 Hyperbälle Schicke 151 Geschenke an Freunde 1 Knursp Lande 151 großartige Würfe 1.510 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch dafür die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 5.100 Erfahrungspunkte, 1 Premium-Raid-Pass und 1.510 Sternenstaub.

Alle in einem Nr. 151 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 30 Tage hintereinander ein Pokémon 51 Hyperbälle Fange 151 verschiedene Arten von Pokémon 1 Gletscher-Lockmodul Fange 30 Pokémon des Typs Normal 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Feuer 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Wasser 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Pflanze 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Flug 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Kampf 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Gift 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Elektro 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Boden 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Gestein 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Psycho 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Eis 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Käfer 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Geist 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Stahl 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Drache 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Unlicht 151 EP Fange 30 Pokémon des Typs Fee 151 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch dafür die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 5.100 Erfahrungspunkte, 3 Sonderbonbons und 1.510 Sternenstaub.

Alle in einem Nr. 151 3/4

Aufgabe Belohnung Erreiche Level 40 4.000 Sternenstaub Drehe 151 Pokéstops 3 Rocket-Radar Schließe 151 Feldforschungen ab 3 Super-Brutmaschinen Gehe 151 Kilometer 151 Hyperbälle Fange 1510 Pokémon 1 Rauch

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 5 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch dafür die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 1 Sternenstück, 1 Glücks-Ei und eine Begegnung mit Shiny Mew.

Alle in einem Nr. 151 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 1.510 Sternenstaub Bereits erledigt! 5.100 Erfahrungspunkte Bereits erledigt! 1.510 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch dafür die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 3 Lade-TMs, 20 Mew-Bonbons und ein Shiny-Mew-T-Shirt für euren Avatar.

Wenn ihr euch das Ticket für diese Forschung kauft oder vorher bereits diese Meisterwerk-Forschung erhalten habt, dann bekommt ihr während des Events zum 7. Jubiläum noch die folgenden Boni:

Doppelte Dauer für Rauch

Doppelte Dauer für Täglichen Rauch

Doppelte Dauer für Lockmodule

Wie gefällt euch die Forschung für Shiny Mew? Seid ihr glücklich darüber, dass die Aufgaben mehr Zeit in Anspruch nehmen und man richtig dafür schuften muss, oder hätte euch eine kurze Spezialforschung besser gefallen?

Alle Events im Juli 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht