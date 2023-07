Pokémon GO: Platin Kanto Medaille bekommen – So funktioniert’s

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Alle anderen Pokémon wird man suchen müssen, in der Regel füllt sich der Dex über die Zeit. Die Aufgabe war aber durchaus einfacher, als Events wie die Kanto-Tour voller Kanto-Spaws anstanden. Aber wer weiß – vielleicht kommt etwas in der Form ja nochmal wieder.

Es gibt einige Pokémon in der Kanto-Region, die nicht so leicht zu bekommen sind. Das gilt vor allem für regionale Pokémon und legendäre Pokémon. Wir zeigen euch hier, wie ihr sie bekommen könnt.

In Pokémon GO sollt ihr die Platin Kanto Medaille holen, um die Meisterwerk-Forschung mit Shiny Mew fortzusetzen. Wie geht das?

