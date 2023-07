7 Events in Pokémon GO, die so gut waren, dass wir mehr davon brauchen

Pokémon GO wird schon 7 Jahre alt. Ein guter Grund für uns von MeinMMO einmal zurückzublicken und euch 7 Events zu zeigen, die so gut waren, dass in Zukunft gern mehr davon kommen können.

Um welche Events geht es? Anlässlich des 7. Jubiläums von Pokémon GO haben wir die letzten Jahre noch einmal Revue passieren lassen. Neben großen Events, wie dem jährlichen GO Fest, den monatlichen Community Days oder den Pokémon GO-Touren, begeisterte das Mobile Game rund um die kleinen Taschenmonster auch mit zahlreichen kleineren Events.

Ein paar von ihnen haben das Spiel auf ihre ganz eigene Art und Weise besonders gemacht und sicher dem einen oder anderen Trainer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wir stellen euch in unserem nachfolgenden Ranking unsere 7 Favoriten vor. Die Reihenfolge orientiert sich dabei am zeitlichen Ablauf.

1. Ein Aprilscherz, den sich heute noch viele zurück wünschen

Darum war das Event so besonders: Niantic sorgt am 1. April immer für den einen oder anderen Scherz, so auch im Jahr 2018. An diesem Tag wurde es nostalgisch im Spiel, denn die Grafik wurde auf die alte Pixel-Grafik angepasst. Ein Spaß, der in der Community richtig gut ankam, Spieler in ihre Jugendzeit zurückversetzte und den sich heute noch zahlreiche Trainer als generelles Feature im Spiel wünschen.

2. Eine Rampenlicht-Stunde mit allen Pokémon

Darum war das Event so besonders: Die Rampenlicht-Stunde am 18. Februar 2020 hielt für euch eine ganz besondere Überraschung bereit. Während in diesem Event-Format normalerweise immer nur ein bestimmtes Monster im Mittelpunkt steht, war das an diesem Tag anders. Es spawnten nämlich alle Monster.

Durch die erhöhte Spawn-Rate konnte man zahlreiche Pokémon finden, die man mit etwas Glück sogar als Shiny fangen konnte. Auch einige seltenere Exemplare ließen sich auf diese Weise blicken.

Viele Spieler bejubelten dieses Kurz-Event deshalb und waren überwältigt von der Flut an Monstern auf ihrer Karte. So ist es nicht verwunderlich, dass sich einige von ihnen bereits damals eine Wiederholung einer solchen Rampenlicht-Stunde wünschten.

3. Pure Nostalgie zum Pokémon Day -Event

Darum war das Event so besonders: Vom 25. Februar 2020 bis 02. März 2020 übernahmen im Rahmen des Pokémon Day -Events jede Menge Kanto-Pokémon das Spiel und sorgten damit für einen echten Nostalgie-Faktor bei den Trainern.

Besonders speziell war dabei das Auftauchen der Klon-Pokémon in Form von Bisaflor, Glurak und Turtok sowie dem bis heute ziemlich seltenen Rüstungsmewtu. Die warfen einen direkt zurück in die Kindheit, als diese Monster im ersten Pokémon-Kinofilm ihren großen Auftritt hatten.

4. Bidiza übernimmt tagelang Pokémon GO

Darum war das Event so besonders: Am 25. Juni 2021 übernahm das Dickmaus-Pokémon Bidiza kurzerhand für mehrere Tage das Spiel. Dabei war das Pokémon aus der 4. Spiele-Generation wirklich überall zu finden: in der Wildnis, in Feldforschungen und sogar in Raids. Sogar besondere Lade-Attacken brachte es mit.

Die Bidiza-Woche schrie förmlich danach, dass der kleine braune Bieber Aufmerksamkeit wollte. Mit der Übernahme von Raids und den neuen Event-Attacken wollte es sich offenbar endlich auch einmal stark und gleichwertig, so wie einer der besten Angreifern in Pokémon GO, fühlen. Das gönnten ihm zahlreiche Spieler und Bidiza entwickelte sich zu einem echten Hype.

Auch wenn ich das Event selbst in erster Linie nur als eine Art riesigen Gag empfand, machte es dennoch jede Menge Spaß, das Monster zu jagen. Man nahm das Spiel dadurch nicht so ernst, weshalb sowas gern ab und an wiederholt werden kann.

5. Gierspenst sorgt für eine goldene Überraschung

Darum war das Event so besonders: Eine besondere Überraschung brachte das kleine Geist-Pokémon Gierspenst aus der Paldea-Region. Es tauchte am 05. November 2022 nach dem C-Day Classic mit Dratini plötzlich gemeinsam mit neuen goldenen PokéStops im Spiel auf und lief Trainern hinterher.

Fangen konnte man das Pokémon zu diesem Zeitpunkt nicht. Drehte man stattdessen an den goldenen Stops, erhielt man mit etwas Glück geheimnisvolle goldene Münzen. Die Trainer rätselten, was es wohl mit diesem Monster und den Münzen auf sich hat, denn es kannte keiner.

Schließlich klärten die Entwickler auf, dass Gierspenst in den beiden Spielen Pokémon Karmesin und Purpur für die Nintendo-Switch eine Rolle spielen würde, die zu diesem Zeitpunkt kurz vor ihrem Release standen. Durch eine Verbindung zwischen den Spielen und Pokémon GO lässt es sich inzwischen auch im Mobile Game fangen.

Für mich gehört diese Überraschung zu den schönsten Erlebnissen in Pokémon GO. Es machte Spaß zu rätseln, was das wohl für ein Monster ist und animierte dazu, rauszugehen und goldene Stops zu suchen.

Mehr zum Thema

6. Jede Menge starke Monster zum Funkelnde Fantasie -Event

Darum war das Event so besonders: Eines der Highlights 2023 war das Event Funkelnde Fantasie , das vom 10. Januar 2023 bis 16. Januar 2023 lief. Bei diesem konnte Niantic mit einer riesigen Auswahl an starken Pokémon glänzen.

So feierte nicht nur das beliebte Mega-Pokémon Mega-Brutalanda sein Debüt im Spiel, sondern es gab auch jede Menge wilde Drachen, wie Kindwurm, Kapuno oder Dratini, zu fangen. Zudem waren starke Boni am Start. Hier hat alles gepasst, weshalb es für uns zu den besten Events der letzten Jahre gehört.

7. Crypto-Mewtu beherrscht die neuen Crypto-Raids

Darum war das Event so besonders: Der Release von Crypto-Mewtu in den Crypto-Raids war eines der wichtigsten Events in diesem Jahr. Am 27. und 28. Mai 2023 hatte man nämlich erstmals die Möglichkeit, dem legendären Pokémon aus der ersten Generation in speziellen Raids zu begegnen, anstatt nur bei Giovanni danach zu suchen.

Diese konnten zwar nur vor Ort gemacht werden, boten den Trainern aber dennoch die Gelegenheit so viele Crypto-Mewtu ergattern zu können, wie sie wollten. Bei Giovanni, dem Rocket-Anführer, war das Monster nämlich zuvor nur limitiert zu bekommen. Hinzu kam sein Crypto-Shiny-Release, was für einen noch größeren Hype auf das Psycho-Pokémon sorgte.

So war Mewtu aus meiner Sicht die erste richtige Gelegenheit, dass die lokalen Communitys nach der Pandemie wieder gemeinsam in Raids kämpften. Ich habe den Tag sehr genossen – und das nicht nur wegen des starken Angreifers. Deshalb gehört es zu den Top-Events der letzten Jahre.

Welche Events haben euch in den letzten Jahren in Pokémon GO ganz besonders gut gefallen? Und warum sollten sie in ähnlicher Form unbedingt wiederholt werden? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

