Spieler von Pokémon GO trauern jetzt noch einem 4 Jahre alten Aprilscherz hinterher – „Es wäre cool, wenn es einstellbar wäre“

In Pokémon GO sorgt der Beitrag eines reddit-Users derzeit für nostalgische Gefühle bei der Community, weshalb sie nun einem 4 Jahre alten Aprilscherz hinterher trauern. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welchen Prank es dabei geht.

Pokémon GO veranstaltet jedes Jahr einen lustigen Aprilscherz, um seine Trainer richtig in die Irre zu führen und so in den April zu schicken. So konntet ihr in diesem Jahr Professor Willow mit Ditto-Augen vorfinden und auch generell spielte das Formwandler-Pokémon an diesem Tag eine zentrale Rolle.

Nun sehnen sich Trainer allerdings nach einem Aprilscherz aus dem Jahr 2018 zurück, bei dem die Optik der Monster in der Pokémon-Aufbewahrung verändert wurde. Wie der Scherz aussah und was sich die Trainer nun wünschen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das war der Aprilscherz von 2018

Wieso spricht die Community über einen alten Aprilscherz? In Pokémon GO schwelgen im Moment einige Spieler in nostalgischen Erinnerungen. Den Auslöser hierzu gab der User Tomantini mit seinem reddit-Beitrag. In diesem zeigte er ein Bild einer Pokémon-Aufbewahrung, die ganz im alten Nintendo-Style völlig verpixelt war.

Dazu schrieb er (via reddit.com): „Wie bekommt man seine Pokemon-Aufbewahrung so hin, dass es so aussieht? Ich habe das hier gefunden und möchte auch die Nostalgie-Pixel bekommen.“

Was hat es mit der Optik auf sich? Während man derartige Grafiken in Pokémon GO normalerweise nicht finden kann, ist diese Ansicht für Trainer, die bereits seit mehr als 4 Jahren im Spiel aktiv sind aber keineswegs ungewöhnlich. Grund dafür ist ein Aprilscherz aus dem Jahr 2018. Zu diesem hatte Niantic nämlich für wenige Tage die Optik in den nostalgischen Style umgestellt, um die Trainer zu pranken.

Das wünschen sich Trainer von Niantic

Dass das einer der tollsten Scherze von Niantic war, ist für einige Trainer aber sicher, weshalb sie diesem auch nach über 4 Jahren noch hinterher trauern. Spieler, die es verpasst haben, ärgern sich wiederum darüber, dass sie es nicht miterleben konnten und es diese Optik nun nicht mehr im Spiel gibt.

Das liegt vor allem daran, dass die verpixelten Pokémon die Trainer an die Anfänge der Pokémon-Hauptspiel für den Nintendo Game Boy erinnern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich viele diese Grafik aus nostalgischen Gründen zurück wünschen. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com)

DouchNukem: „Der schlimmste Aprilscherz war, uns das wegzunehmen!“

TheRealMrRogers: „Ich bin so sauer, dass ich das verpasst habe.“

DAZW_Doc: „Ich weiß nicht, warum diese Funktion nicht einstellbar ist.“

Amonster101: „Es wäre cool, wenn es einstellbar wäre. Aber dann müsste Niantic einige der Sprites erstellen, und wollen wir das wirklich, nachdem was sie mit Blanche gemacht haben?“

LorenzoLBaldo: „Das beste Update aller Zeiten, und es war ein Scherz.“

Könnte die Grafik irgendwann zurückkommen? Obwohl sich die Trainer eine Funktion wünschen, durch die sie die Optik des Spiels einstellen können, um so auch eine nostalgische Spiel-Grafik zu bekommen, gehen einige Spieler davon aus, dass dies nicht umsetzbar ist.

Grund dafür könnten nämlich die neueren Spiele-Generationen sein, wie beispielsweise Hisui. Diese haben nämlich auch in den Hauptspielen inzwischen keine verpixelte Optik mehr, weshalb Niantic diese dann für Pokémon GO gesondert entwickeln müsste. Ob Niantic das irgendwann zu Liebe der Spieler machen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Wie ist eure Meinung zu der nostalgischen Optik vom Aprilscherz aus 2018? Wünscht ihr euch die Grafik auch zurück? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Pokémon GO hat übrigens in diesem Jahr seinen 6. Geburtstag gefeiert. Wir haben deshalb einmal in die Vergangenheit geschaut und zeigen euch, wie riesig das Spiel war, als es rauskam.